Gobierno mexiquense analiza reorganizar rutas de transporte público

MEXIBÚS ROSA LINEA 1

El Gobierno del Estado de México analiza una posible reorganización de los derroteros del transporte público para reducir los tiempos de traslado, evitar duplicidades en los recorridos y mejorar la conexión con los sistemas de transporte masivo, como parte de la conformación del Sistema Integral del Transporte Público estatal.

La propuesta fue abordada durante el segundo de cuatro foros de consulta realizados por la administración de la gobernadora Delfina Gómez, en el que participaron alrededor de 400 concesionarios del sector, quienes discutieron alternativas para mejorar la operación, administración y organización del servicio.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que la actualización de los derroteros, entendidos como los trazos que siguen las unidades de transporte, busca ordenar la red mediante una planeación técnica que permita conectar las principales vialidades y facilitar la alimentación de los sistemas de transporte masivo y semimasivo.

Entre estos mencionó el Mexibús, el Tren Suburbano Buenavista-AIFA y el Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, cuya conexión con las rutas de transporte público forma parte de los objetivos de la reorganización.

De acuerdo con el funcionario, una mejor planeación de los recorridos permitiría reducir el kilometraje de los viajes, disminuir el consumo de combustible, optimizar los tiempos de paso de las unidades y equilibrar la oferta del servicio, además de ampliar la cobertura en las zonas donde existe mayor demanda.

Prevén estudios de oferta y demanda

El subsecretario de Movilidad, Armando García Méndez, señaló que cualquier modificación a los derroteros deberá sustentarse en estudios técnicos de oferta y demanda, con el propósito de evitar la duplicación de rutas y mejorar la eficiencia operativa.

Indicó que el proceso también contempla fortalecer a las empresas transportistas mediante mecanismos que les permitan acceder a financiamiento, recibir capacitación continua y contar con mayor certeza jurídica y viabilidad económica.

En el encuentro se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que los concesionarios analizaron nuevos esquemas de organización y administración, la profesionalización del sector y las alternativas para reorganizar los recorridos.

Además, se habilitó un espacio de debate abierto para que los participantes expusieran sus propuestas e inquietudes sobre el nuevo modelo de transporte público que busca desarrollar el gobierno estatal.

El foro forma parte de una serie de cuatro encuentros de consulta con representantes del sector, mediante los cuales la Secretaría de Movilidad pretende recoger planteamientos sobre las condiciones actuales del servicio y las modificaciones necesarias para integrar una red de transporte más articulada.