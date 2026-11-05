IECM aprueba voto anticipado a domicilio para personas con discapacidad y cuidadoras primarias





Las personas con discapacidad y quienes se desempeñan como cuidadoras primarias podrán votar desde sus domicilios en las elecciones locales de 2027, luego de que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Modelo de Operación para instrumentar esta modalidad de sufragio anticipado.

El mecanismo busca facilitar el ejercicio del derecho al voto de quienes, debido a una condición física o a las labores de cuidado que realizan, tienen dificultades o están imposibilitados para trasladarse a una casilla durante la jornada electoral.

Según el modelo aprobado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, la votación anticipada se llevará a cabo del 15 al 26 de mayo de 2027, mediante boletas impresas que serán entregadas y posteriormente recabadas en los domicilios de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado Definitiva.

IECM aprueba voto anticipado a domicilio para personas con discapacidad y cuidadoras primarias

El esquema contempla tres grupos de beneficiarios, que incluyen a personas que cuentan con una Credencial para Votar tramitada conforme al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); personas con discapacidad que no realizaron ese trámite, pero cumplen con los requisitos establecidos, y personas cuidadoras primarias cuyas responsabilidades les dificulten o impidan acudir a votar.

Para acceder a esta modalidad, los interesados deberán estar inscritos en la Lista Nominal de Electores y contar con una Credencial para Votar que indique su imposibilidad física, a más tardar el 28 de enero de 2027.

También tendrán que presentar la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (SIILNEVA), cuya procedencia será determinada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de las personas con discapacidad que no cuenten con la credencialización prevista en el artículo 141 de la LGIPE, será necesario presentar un certificado médico que acredite la imposibilidad para desplazarse, además de un formato de protesta de decir verdad.

Para las personas cuidadoras primarias, el requisito será presentar un certificado médico de la persona que recibe los cuidados y el mismo formato bajo protesta de decir verdad.

INE realizará visitas domiciliarias para integrar la lista

La integración de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (LNEVA) estará a cargo exclusivamente del INE. Como parte del procedimiento, las Juntas Distritales Ejecutivas del organismo realizarán visitas domiciliarias del 5 al 11 de febrero de 2027 para invitar a las personas solicitantes a participar y, cuando corresponda, recabar la documentación necesaria para formalizar su inscripción.

El personal del IECM podrá acompañar estas visitas, siempre que cuente con la autorización del instituto nacional.

Una vez integrada la lista definitiva, personal designado por los Consejos Distritales del INE y del IECM acudirá nuevamente a los domicilios, entre el 15 y el 26 de mayo, para entregar las boletas y los materiales electorales, así como recoger los sufragios emitidos.

Para las elecciones locales, el organismo capitalino tendrá a su cargo el diseño y producción de la documentación y los materiales necesarios para la emisión, escrutinio y cómputo de los votos, además de su entrega oportuna al INE en las cantidades requeridas.

Los insumos contemplados son mamparas especiales, sellos con la marca “X”, lupas tipo Fresnel y documentación para el escrutinio y cómputo, así como las boletas para elegir diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y titulares de las alcaldías.

También se distribuirán instructivos para orientar a los electores sobre el procedimiento.

El cómputo de los sufragios anticipados se efectuará el 6 de junio de 2027, fecha de la jornada electoral. Conforme al modelo, las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado se instalarán a las 17 horas y comenzarán sus actividades a las 18 horas.

Los resultados obtenidos se incorporarán a los cómputos correspondientes de las elecciones locales.