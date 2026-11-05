Desarticulan a grupo criminal en Edomex; 32 detenidos por extorsión y venta ilegal de gas LP

Acciones de fuerza de seguridad lograron desarticular a grupo criminal en el Edomex y captrurar a su líder, "El Gigan" (Especial)

Golpe al narco en Edomex — Derivado de 38 acciones contra el crimen organizado en el Estado de México, este jueves se informó de la captura de 32 personas relacionadas con actividades ilícitas como extorsión, homicidio, delitos contra la salud y comercialización ilegal de gas LP, entre quienes figuran presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos policías municipales de Nezahualcóyotl que presuntamente participaban en estos ilícitos y les brindaban protección, destacó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC resaltó que entre los detenidos se encuentran Miguel “N”, alias “Miky Juárez”; Luis Humberto “N”, conocido como “El Gigan”, y Luis “N”, alias “El Pollo”.

García Harfuch destacó que durante las operaciones fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

Entre los 32 detenidos figuran dos policías municipales de Nezahualcóyotl (Especial)

En la misma línea, el titular de la SSPC refiere que las acciones contra el grupo identificado como “Los Gigan”, vinculado con el CJNG es resultado de siete meses de investigación y se llevaron a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con apoyo de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

En las investigaciones se llevaron a cabo 21 cateos y 16 detenidas, entre ellas los dos policías municipales de Nezahualcóyotl, además, se identificó a Luis Humberto “N”, alias “El Gigan”, como presunto líder de esta organización que tiene en su haber delitos como extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidio.

Por otra parte, a Miguel “N”, identificado como como “Miky Juárez”, es señalado como presunto líder de un grupo que operaba bajo una fachada sindical y al que se le relaciona con delitos de extorsión y contra la salud.

El grupo extraía y vendía el gas LP robado (Especial)

Otro de los capos de este grupo criminal es Luis “N”, alias “El Pollo”, quien presuntamente coordinaba las acciones para extraer hidrocarburos, almacenarlo y comercializar de manera ilegal el gas LP.

En las operaciones para desarticular a este grupo criminal participaron varias dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina; la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

También intervinieron la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

La Crónica de Hoy 2026