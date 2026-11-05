Atizapán convoca a empresarias, emprendedoras y artesanas al galardón Mujeres que Inspiran 2026

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza lanzó la convocatoria para participar en el Galardón Mujeres que Inspiran: Empresarias, Emprendedoras y Artesanas 2026, con el propósito de reconocer el talento, la iniciativa y las aportaciones de las mujeres al desarrollo económico y social del municipio.

A través de esta iniciativa, las autoridades municipales invitaron a las mujeres que viven en Atizapán de Zaragoza y que cuentan con un negocio propio, impulsan algún emprendimiento o desarrollan actividades artesanales a presentar su candidatura para recibir este reconocimiento.

La convocatoria está dirigida a las habitantes que, mediante su trabajo, creatividad y esfuerzo, han logrado desarrollar proyectos productivos o mantener actividades que contribuyen a la economía de sus comunidades.

El galardón contempla tres categorías: empresarias, emprendedoras y artesanas, con la intención de reconocer las diferentes actividades que realizan las mujeres y su participación en la generación de empleos, el comercio y la conservación de las tradiciones.

El gobierno municipal señaló que este reconocimiento busca dar visibilidad a las mujeres que han convertido sus ideas en proyectos y que, a través de sus actividades, generan oportunidades para otras personas.

Asimismo, la convocatoria pretende impulsar la participación femenina en el ámbito económico y destacar el papel que tienen las mujeres en el crecimiento de Atizapán de Zaragoza.

Las interesadas deberán consultar las bases oficiales de participación, donde se establecen los requisitos y documentos necesarios para formar parte del proceso de selección.

El registro se realizará mediante un formulario electrónico y tendrá como fecha límite el próximo 17 de noviembre de 2026, por lo que las participantes deberán completar su inscripción antes de ese día.

La convocatoria y los requisitos pueden consultarse en el portal oficial del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, mientras que el registro se encuentra disponible a través de un formulario de Google.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca reconocer el esfuerzo de las mujeres que contribuyen al desarrollo de la localidad desde distintos sectores, además de promover espacios donde puedan darse a conocer sus proyectos y actividades.

De esta manera, el Galardón Mujeres que Inspiran 2026 busca destacar las historias de mujeres atizapenses que, mediante su talento, trabajo e iniciativa, generan oportunidades y aportan al crecimiento de sus comunidades.