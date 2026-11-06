IECM integra comité técnico para supervisar el PREP de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), que tendrá a su cargo acompañar y asesorar el diseño, implementación y operación del sistema durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El comité estará integrado por Rocío Alejandra Aldeco Pérez, Angélica Manríquez Pérez, Osvaldo Nicolás Rodríguez Argüello, Yuria Saavedra Álvarez y Alejandro Vergara Torres. La Secretaría Técnica estará a cargo de Estefanía Mena Ibarra, titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del organismo electoral.

El COTAPREP brindará asesoría especializada mediante análisis, estudios y propuestas para fortalecer los procedimientos técnicos y operativos del PREP, mecanismo encargado de difundir los resultados electorales preliminares.

Los campos de conocimiento que respaldarán sus trabajos serán tecnologías de la información y comunicaciones, investigación de operaciones, ciencia política, análisis estadístico, ciencia de datos y materia electoral, además de aspectos logísticos y operativos.

Supervisará pruebas y simulacros del sistema

Sus atribuciones serán dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de los equipos de digitalización y captura de información, así como a los procesos de transmisión y recepción de datos, las medidas de seguridad, el procesamiento y la publicación de los resultados.

También revisará la presentación de la información en las distintas pantallas del sistema y emitirá recomendaciones para facilitar su difusión.

Además, el comité deberá asistir a las pruebas destinadas a verificar el funcionamiento del sistema informático, a todos los simulacros y a la operación del PREP. Para ello, sus integrantes acudirán a algún recinto donde se desarrolle al menos una de las fases del proceso técnico operativo.

El calendario de trabajo contempla al menos una sesión ordinaria mensual y reuniones formales de trabajo también mensuales con las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes.

En esos encuentros se presentarán el plan de trabajo, los avances y el seguimiento de las distintas etapas de diseño, implementación y operación del programa.

Además, el COTAPREP deberá elaborar informes de actividades al menos cada dos meses para entregarlos al Consejo General del IECM, con el propósito de mantener informado al máximo órgano de dirección sobre el desarrollo de sus labores.

Durante su sesión de instalación, el comité aprobó su plan de trabajo y el calendario de sesiones ordinarias y reuniones con las representaciones partidistas y de candidaturas independientes.

La vigencia del órgano asesor concluirá con la entrega de su informe final, en el que detallará las actividades realizadas durante el proceso electoral. Este documento deberá presentarse al Consejo General dentro del mes posterior a la Jornada Electoral y, a más tardar, el 6 de julio de 2027.