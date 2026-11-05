Abaten a “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y autor del asesinato del jefe Milton de la SSC

Abaten a El general

Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, fue asesinado durante un ataque armado que se originó cuando autoridades intentaron su detención.

Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024, Comisario Jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), cuando en su día de descanso, fue atacado con un arma de fuego en una calle de la colonia Coacalco Centro, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

En el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra “El General” o “el Lic”.

El “Cártel Nuevo Imperio”, tiene operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida.

“El Lic” era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

Milton Morales se encontraba fuera de servicio, cuando una persona se aproximó y realizó un disparo en su contra y huyó del lugar.

Existen múltiples detenidos por ese crimen, Armando “N”, uno de los autores materiales, habría usado bodegas para desmantelar automóviles Aveo, los cuales fueron utilizados en el crimen, además, aparentemente fue el sitio donde se planeó el asesinato del policía. Además, junto a su hijo, ocupaban la bodega como taller mecánico, mismo que era utilizado para diversos ilícitos como el ocultamiento y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

Así, suman más personas detenidas por el homicidio. Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N”, autores intelectuales del crimen fueron arrestados el pasado 28 de julio; en las investigaciones se plantea que tramitaron las placas de los vehículos Aveo donde los asesinos realizaron recorridos y maniobras frente al domicilio de la víctima.