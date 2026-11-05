Recuperan 138 espacios públicos en Iztacalco de enero a octubre





La alcaldía Iztacalco reportó la recuperación de 138 espacios públicos entre enero y octubre de este año, como resultado de operativos realizados en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con los que busca liberar vialidades, retirar vehículos que obstruyen el paso y evitar la ocupación indebida de áreas comunes.

Las acciones, encabezadas por la administración de Lourdes Paz, han incluido el retiro de automóviles y motocicletas, la aplicación de sanciones por infracciones de tránsito y la remisión de personas que realizan actividades de franeleros al Juzgado Cívico.

Uno de los operativos recientes se llevó a cabo en el cruce de Sur 20 y Canal de San Juan, en la colonia Agrícola Oriental, donde fueron retiradas 19 motocicletas y dos automóviles que obstruían la vía pública.

También se levantaron seis infracciones de tránsito, se aseguraron tres garantías y cuatro personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas contempladas en el artículo 28 Bis de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Estas labores se suman a las realizadas desde el 2 de octubre en la calle Resina, donde las autoridades reportaron el retiro de 68 vehículos y 19 motocicletas, trasladados al depósito vehicular.

En esa vialidad también se han levantado 117 infracciones de tránsito y retenido 54 garantías, correspondientes a documentos o placas de vehículos para respaldar el cumplimiento del pago de las multas. Además, fueron retiradas dos personas que realizaban actividades de franeleros.

Prevén intervenir calle Canela

Personal de la alcaldía realizó un recorrido por la calle Canela, acompañado de representantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), donde identificaron problemas relacionados con la presencia de franeleros y la ocupación de espacios públicos.

La demarcación prevé intervenir también esta zona para atender dichas condiciones y recuperar las áreas destinadas al tránsito y uso de la población.

En los operativos participan la Secretaría de Gobierno capitalina, la Policía Auxiliar, la Zona Vial 1, el sector Pantitlán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y distintas áreas de la alcaldía, entre ellas la Dirección de Seguridad y la Dirección General de Desarrollo Social.

Esta última dependencia, mediante el área de Grupos Vulnerables, realiza labores de atención y canalización de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el balance de la alcaldía, durante los primeros diez meses del año 15 personas han sido trasladadas a albergues para recibir atención.

Los espacios recuperados que, según la administración, se han mantenido limpios incluyen han sido el camellón ubicado en Sur 8, esquina con Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental, así como el punto localizado en Oriente 120, esquina con Jesús Romero Flores, en la colonia Ampliación Ramos Millán.

La alcaldía informó que mantendrá la coordinación con el Gobierno capitalino para continuar con los operativos de recuperación y ordenamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y garantizar el libre tránsito en las vialidades de la demarcación.