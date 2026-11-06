SEMOVI suspende trámites de revista vehicular, licencias y control vehicular en CDMX: ¿a quiénes afecta y cuándo se reanudan?

Taxis Ciudad de México Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anunció la suspensión temporal de algunos servicios administrativos a partir de este pasado jueves 5 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos que permiten realizar distintos procedimientos relacionados con el transporte público. La interrupción se mantendrá los próximos días, por lo que las personas usuarias deberán considerar este periodo antes de acudir a realizar sus gestiones.

La SEMOVI precisó que estos trabajos son necesarios para dar mantenimiento a las plataformas digitales que respaldan dichos procedimientos, por lo que la suspensión es temporal y no implica una interrupción generalizada de los servicios de movilidad en la capital.

¿A quiénes afecta la suspensión de servicios de SEMOVI?

La medida está dirigida específicamente a las personas concesionarias de dos modalidades de transporte público:

Transporte Público de Pasajeros (Ruta): concesionarios que operan unidades de transporte colectivo en la Ciudad de México.

(Ruta): concesionarios que operan unidades de transporte colectivo en la Ciudad de México. Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi): personas que cuentan con una concesión para prestar el servicio de taxi en la capital.

En ambos casos, los trámites relacionados con la revista vehicular, licencias y control vehicular deberán esperar hasta que concluya el mantenimiento de los sistemas.

#SEMOVIINFORMA https://t.co/oz0FaP1mam — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 5, 2026

Uno de los procedimientos que se encuentra dentro de este contexto es la Revista Vehicular Taxi 2026, que contempla una evaluación documental y una inspección físico-mecánica de las unidades para comprobar que cumplen con las condiciones necesarias para prestar el servicio.

¿Se suspenden las licencias para automovilistas particulares?

Una de las principales dudas que puede generar este anuncio es si la suspensión también afecta a las personas que necesitan tramitar o renovar su licencia de conducir para utilizar un automóvil particular.

Sin embargo, el aviso de la SEMOVI está dirigido a concesionarios del transporte público de ruta y taxis. Por lo tanto, no debe interpretarse como una suspensión generalizada de todos los trámites de licencias para automovilistas particulares.

Esto significa que el anuncio no establece la cancelación de los servicios habituales para conductores particulares ni del trámite de licencia permanente por esta causa. No obstante, se recomienda consultar los canales oficiales de la dependencia para verificar la disponibilidad del servicio específico que se necesita.

¿Cuándo se reanudan los trámites?

La Secretaría de Movilidad estableció que los trabajos de mantenimiento se realizarán durante seis días naturales, del jueves 5 al martes 10 de noviembre de 2026. Una vez concluido este periodo, la atención habitual para los servicios afectados se reanudará el miércoles 11 de noviembre.

Por ello, las personas concesionarias de taxis y transporte público de Ruta deberán tomar previsiones si tienen pendientes relacionados con sus licencias, revista vehicular o control vehicular, y considerar la fecha de reanudación para continuar con sus procedimientos administrativos.

La dependencia no informó que esta interrupción implique una suspensión de la operación cotidiana de taxis o unidades de transporte colectivo, sino de determinados servicios administrativos que requieren el funcionamiento de sus plataformas informáticas.