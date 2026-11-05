POZMVM sometido a consulta incluye puntos de riesgo, pese a que se anunció modificación, alerta PAN

Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) (La Crónica de Hoy)

El PAN en el Congreso capitalino acusó que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública todavía conserva nueve propuestas “riesgosas” para el patrimonio familiar y la propiedad privada, una de ellas, el aumento al predial y la subasta de predios.

Lo anterior, pese al compromiso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de modificar la redacción para evitar confusiones sobre sus alcances, ello a solicitud e la bancada de Morena.

La bancada también denunció presuntas irregularidades en los ejercicios de participación ciudadana, como la llegada de camiones con personas que habrían sido trasladadas para participar, así como obstáculos para que habitantes de las alcaldías intervengan en las reuniones.

Las y los legisladores señalaron que dichas propuestas, consideradas riesgosas, podrían afectar injustificadamente la propiedad privada y la seguridad patrimonial, particularmente las contenidas en las páginas 169 a 174 del POZMVM, como son:

Detalló que las nueve propuestas del proyecto contemplan: un gravamen al llamado desperdicio urbano; la actualización de valores catastrales hacia valores comerciales, con el consecuente riesgo de incrementos al impuesto predial; la venta forzosa de inmuebles mediante subasta pública; la recuperación de predios a través de organismos públicos; la figura de zonificación flotante; el cobro de plusvalías; contribuciones por cambios de uso de suelo y aumento de edificabilidad; topes a los precios de venta de viviendas, y la creación de un banco o reserva pública de suelo.

Entre las medidas que la bancada busca retirar del proyecto se encuentran: la actualización de valores catastrales para acercarlos a los comerciales, con el riesgo de incrementos al impuesto predial; la venta forzosa de inmuebles mediante subasta pública; la recuperación de predios a través de organismos públicos y el gravamen al denominado desperdicio urbano.

También mencionó la zonificación flotante, el cobro de plusvalías, las contribuciones por cambios de uso de suelo y aumento de edificabilidad, los topes a los precios de venta de viviendas y la creación de un banco o reserva pública de suelo.

Por lo anterior, la bancada anunció la presentación del manifiesto “Por la Defensa del Patrimonio Familiar y la Certeza Jurídica en la Ciudad de México”, firmado por sus 15 integrantes, para exigir que las nueve medidas sean retiradas antes de integrar la versión definitiva del programa.

Andrés Atayde, coordinador del grupo parlamentario, explicó que este manifiesto forma parte de la postura de Acción Nacional frente al conjunto de propuestas federales y locales relacionadas con vivienda, ordenamiento territorial y regulación inmobiliaria, entre ellas la Ley de Rentas Justas, la actualización catastral y el POZMVM.

El vicecoordinador de la bancada, Diego Garrido, informó que el documento será entregado al secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, así como a las autoridades responsables del proyecto.

“Estamos pidiendo el retiro de estos temas, queremos que no se queden en dichos”, sostuvo Garrido, quien insistió en que las modificaciones deben reflejarse formalmente en el programa y no limitarse a declaraciones públicas.

La diputada Daniela Álvarez expresó su preocupación por la manera en que se desarrollan las consultas públicas; señaló que el propio documento establece que tendrán carácter vinculante, por lo que, desde su perspectiva, sus disposiciones podrían tener repercusiones en las leyes y las finanzas públicas.

Federico Chávez anunció que el PAN trabaja con Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), organizaciones ciudadanas y vecinos de distintas alcaldías para informar sobre el contenido del programa; como parte de esta labor, presentarán un cuestionario de ocho preguntas —propuesto por ciudadanos— para explicar las propuestas y sus posibles implicaciones, con el propósito de que la ciudadanía cuente con información para participar en la consulta.

El legislador llamó a las y los capitalinos a participar en estos ejercicios, que terminan el 22 de noviembre, y pidió que terminando la consulta se den a conocer los detalles del Programa.

Para finalizar, el panista reiteró que su bancada acompañará a los vecinos y organizaciones que han manifestado inquietudes sobre sus posibles efectos en el patrimonio familiar.

Ley de Rentas Justas debe modificarse

Al hablar sobre Ley de Rentas Justas, los legisladores insistieron en que los 10 foros en los que se analiza dicha Ley son simulados; recordaron que la bancada buscaba que se realizaran en todas las alcaldías, por lo que organizará sus propios foros para escuchar a las y los habitantes de las distintas alcaldías.

También lamentaron que la mayoría legislativa pretenda aprobar fast track, a más tardar el 14 de diciembre, las cuatro iniciativas que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su segundo informe de labores, ello, pese a que se anunció que todas serán sometidas a consulta pública.