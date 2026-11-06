Liberan a 3 que atacaron a policías en operativo de tránsito en Motolinia

Detenidos Detenidos por agredir a policías en el Centro Histórico. (SSC)

Fueron liberados Erick “N”, Luis “N” y Oscar “N”, sujetos que agredieron a dos oficiales de Control de Tránsito y un guardia de seguridad privada durante el operativo de recuperación de espacios en el Centro Histórico, el pasado siete de octubre.

El día de los hechos, los agentes retiraron motocicletas estacionadas en la calle Motolinia cuando fueron atacados.

Tras ser detenidos, estos sujetos fueron señalados por los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa, sin embargo, el crimen, de acuerdo con la autoridad judicial, se sobreseyó.

Por lo tanto, según el juez, quedó claramente establecida la inocencia de los sujetos, por lo que quedaron en libertad, luego de haber permanecido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Un día después del ataque, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó que mantenían seguimiento en contra de más personas involucradas en agresiones a policías de tránsito, no obstante, nadie más ha sido detenido por este caso.

De esta manera, el jefe de la policía capitalina dio a conocer que próximamente serán arrestadas más personas aparentemente responsables de los ataques, pero no ha ocurrido.

El día de los hechos, fueron detenidas siete personas: César “N”, Oscar “N”, Adrián “N”, Erick “N”, Luis “N” Diego “N” y Tadeo “N”, que presuntamente agredieron a dos policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y a un elemento de seguridad privada que acudió para auxiliarlos, cuando realizaban trabajos de recuperación del espacio público, en coordinación con personal de la Policía Auxiliar (PA) y autoridades del Centro Histórico.

“Esa reacción permitió la detención en flagrancia de siete personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones, determinar el nivel de participación y proceder con las sanciones correspondientes. Algunas fueron puestas por resistencia de particulares, si bien no tuvieron una relación propiamente con los golpes, fueron personas que intentaron evitar detenciones y otras de las personas están vinculadas probablemente con evidencia videográfica de su participación”.

“Nosotros ponemos a disposición narrando los hechos al Ministerio Público, ya toca avanzar con las investigaciones y tenemos ubicadas otras personas que participaron, eso es objeto de una investigación que continúa si al haber una conducta delictiva por las lesiones que se provocaron. Se tienen que investigar como cualquier otro delito y en su caso, aportar las pruebas necesarias para que eventualmente se pudiera liberar una orden de aprehensión en contra de quienes falten y que hayan participado”, declaró a Crónica el pasado ocho de octubre.

En un video difundido en redes sociales, se observa que los ahora detenidos, que todos portaban gorra y bolsas cruzadas, se lanzaron hacia los agentes de tránsito, para después tirarlos, someterlos en el suelo y patearlos en la cabeza y espalda.

Cuando más fuerzas de seguridad llegaron al punto, los uniformados apoyaron a controlar la riña y aseguraron a los siete hombres que al parecer, agredieron físicamente a los oficiales, por lo que fueron detenidos.