Texcoco retira “telarañas” de cables y avanza hacia el cableado subterráneo en el centro del municipio

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y recuperar los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Texcoco inició trabajos de limpieza y retiro de cableado en desuso en calles del primer cuadro de la ciudad, con el propósito de eliminar las llamadas “telarañas” que afectan fachadas y generan contaminación visual.

La jornada se realizó mediante la coordinación del Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, con empresas de telecomunicaciones como Teléfonos de México, Izzi, Megacable, Totalplay y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estas acciones son resultado de diversas mesas de trabajo en las que se planteó la necesidad de retirar gradualmente el exceso de cables que atraviesan calles y edificios, así como avanzar hacia la introducción de infraestructura subterránea en el centro de Texcoco.

Durante los primeros trabajos se retiró una cantidad considerable de líneas que ya no se encontraban en servicio y que, además de afectar la imagen de la ciudad, representaban riesgos de cortocircuitos y contribuían a la sobrecarga de los postes por la acumulación de instalaciones eléctricas y de fibra óptica.

Vecinos de la zona reconocieron los resultados de esta intervención y destacaron el cambio en la apariencia de las fachadas, particularmente en aquellas que recientemente fueron rehabilitadas y pintadas.

Al respecto, el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez informó que el acuerdo con las empresas prestadoras de servicios se encuentra prácticamente listo, por lo que confió en que todas participen en el proyecto de transición hacia el cableado subterráneo.

“Con la nueva imagen que le estamos dando a la ciudad, espero que nos ayuden a la introducción subterránea del cable en el primer cuadro, toda la contaminación visual que genera el cableado aéreo”, expresó.

El presidente municipal reconoció que todavía existen retos para mejorar la infraestructura y los espacios urbanos; sin embargo, aseguró que su administración continuará impulsando obras públicas y acciones de rehabilitación para fortalecer la identidad de Texcoco.

Con el retiro del cableado obsoleto y la futura instalación de líneas subterráneas, el Gobierno Municipal busca ofrecer calles más ordenadas, fachadas libres de contaminación visual y espacios públicos más seguros y dignos para las familias texcocanas.