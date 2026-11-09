Inicia capacitación a 66 elementos en Operaciones de Paz; una de cada tres son mujeres y participan 12 extranjeros

Ceremonia de Inauguración del Curso Regional e Operaciones de Paz.

Un total de 66 elementos de cinco instituciones de seguridad y fuerzas armadas de México —así como de dos internacionales, Colombia y Bolivia—, iniciaron el Curso Regional de Operaciones de Paz, impartido en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAM) en el Estado de México.

La capacitación, que inicia su segunda edición y concluirá el próximo 4 de diciembre, reúne a personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el curso participan 12 personas extranjeras, nueve cursantes, de ellos siete colombianos y dos bolivianas y tres instructores de Colombia.

De los 66 elementos que inician el curso, 22 son mujeres, es decir, una de cada tres; dicha cifra fue destacada durante la ceremonia de inauguración por la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera María del Rosario Cardoso, quien señaló que la participación femenina contribuye a que las misiones sean más eficaces y cercanas a la población.

“Sabemos que las misiones son más eficaces y más cercanas a la población cuando las mujeres participan plenamente en ellas, por eso nuestro lema no es solo una frase, sino una forma de trabajar: ‘Preparamos mujeres y hombres por la paz mundial’”, destacó la directora.

Directora del CECOPAM, María del Rosario Cardoso

Un curso singular

A diferencia de otras capacitaciones que se imparten durante el año, el curso regional concentra de manera simultánea cuatro especialidades avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el Curso de Oficiales de Estado Mayor de Naciones Unidas, el Curso de Observadores Militares de Naciones Unidas, el Curso de Policía de Naciones Unidas y el Curso de Protección de Civiles de Naciones Unidas.

La capitán segundo de Fuerza Aérea, piloto aviador, Karen Vanesa Velázquez Ruiz, instructora del centro, explicó que cada capacitación aborda conocimientos específicos, pero también comparte un programa común establecido por Naciones Unidas; en la cuarta semana, los participantes pondrán en práctica lo aprendido.

“En la cuarta semana se realiza un ejercicio práctico conjunto en donde ya cada uno de los cuatro cursos realizan un ejercicio simultáneo”, detalló.

El objetivo es preparar a personal que pueda incorporarse a misiones internacionales de paz, en las que se requiere coordinación entre distintos perfiles y países, así como conocimientos sobre el funcionamiento de Naciones Unidas y las condiciones de seguridad en los territorios donde se despliegan.

Para la instructora, de 36 años, quien ya participó en una misión de la ONU en Colombia entre 2023 y 2024, compartir su experiencia con quienes se preparan para este tipo de operaciones implica una responsabilidad particular, pues tanto ella como otros instructores del centro han sido desplegados.

Instructora Kareen Velazquez

“Todos hemos sido desplegados, por lo tanto, es una gran responsabilidad poder dar los mejores consejos posibles a los cursantes”, señaló.

Aseguró que su mayor satisfacción es que los conocimientos y experiencias transmitidos durante la capacitación sean útiles cuando los participantes tengan que salir a una misión de paz y “regresen sin novedad”.

“Ejemplo de ello es que llevo dos años aquí y ya varios de los oficiales y jefes que han sido mis alumnos, ya han salido desplegados a misiones de paz y han regresado sin novedad. Entonces esa es mi mayor satisfacción”.

La instructora informó que en esta edición colaboran tres instructores colombianos: dos pertenecientes al Ejército de ese país y uno a su Armada.

Al respecto, señaló que la presencia de participantes de otras naciones también permite el intercambio de experiencias sobre la organización de sus fuerzas armadas, sus prácticas y sus culturas.

Recordó que el CECOPAM ha recibido a personal de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Jordania, España, Bangladesh, entre otros; explicó que el idioma no representa un obstáculo para la capacitación, pues el inglés es la lengua base de comunicación ser uno de los idiomas principales de la ONU.

“Además de eso nos apoyamos con la tecnología, cuando tenemos algún cursante que habla árabe, por ejemplo, nosotros podemos dar la clase en español, pero le ponemos subtítulos en tiempo real en su idioma natal para que ellos puedan comprender mejor”.

De la capacitación nacional a las misiones internacionales

Entre los cursantes se encuentra el teniente de la Guardia Nacional, Jesús Alberto Olivera González, de 26 años, quien inicia este curso luego de intentar ingresar en distintas ocasiones.

Originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y con siete años de trayectoria en la Guardia Nacional, Olivera González explicó que actualmente trabaja en la Comandancia de la institución, donde participa en actividades relacionadas con la coordinación, seguimiento y capacitación del personal.

Cursante del Curso Regional de Operaciones de Paz, Jesús Olivera.

Para él, la formación representa una oportunidad para ampliar sus conocimientos y prepararse para desempeñar funciones en escenarios internacionales.

“Es una oportunidad única y varias veces he estado intentando entrar a este curso. Afortunadamente, este año se me dio la oportunidad”, comentó.

El elemento explicó que los oficiales de Estado Mayor de Naciones Unidas tienen entre sus responsabilidades la planeación y organización de las operaciones que se desarrollan en contextos hostiles.

Su interés por las operaciones de paz también está relacionado con una capacitación previa: en 2024 tomó el Curso de Policía de Naciones Unidas, que prepara al personal para incorporarse a contingentes policiales, integrados por elementos de un mismo país o de distintas nacionalidades.

La formación actual tiene un enfoque diferente, pues se concentra en las labores de Estado Mayor; reveló que su siguiente objetivo será participar en el curso de Observadores Militares de Naciones Unidas.

Olivera coincidió con la instructora al asegurar que la convivencia con personas de otros países es uno de los principales aportes, debido a que permite conocer otras formas de trabajo y compartir experiencias profesionales.

“Es importante porque se lleva el apoyo mutuo y el intercambio cultural con otros países”, afirmó.

También hizo un llamado a otros integrantes de las instituciones de seguridad a interesarse por este tipo de preparaciones y considerar la posibilidad de participar en misiones internacionales, ya que eso implica salir de la rutina y ampliar la perspectiva del trabajo que realizan.

“Deberían abrir su mente o salir un poco de su zona de confort, porque a veces estamos tan acostumbrados a una vida y a veces tenemos miedo de romper la cotidianidad”, expresó.

Disciplina, criterio y empatía

Durante la ceremonia, la directora del CECOPAM afirmó que la intención del centro es consolidarse como un referente regional e internacional en la preparación de personal para operaciones de paz y fortalecer la participación de México en este ámbito.

Y pidió a los participantes aprovechar las cuatro semanas de formación, intercambiar conocimientos y construir vínculos entre las naciones; ademas les aseguró que durante el ejercicio se les exigirá disciplina, criterio y empatía.

“Bienvenidos, hoy comienza su preparación, mañana la paz contará con ustedes”, concluyó.