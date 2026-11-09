Paro de trabajadores del INE afecta hasta 95% de módulos de atención ciudadana (Crisanta Espinosa Aguilar)

El paro nacional de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) afecta hasta 95 por ciento de estas instalaciones en el país, informó Édgar Fernández, representante de los manifestantes, quien advirtió que la suspensión de actividades podría repetirse el próximo 25 de enero si las autoridades electorales no atienden sus demandas laborales.

Durante una protesta realizada este lunes en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan 100, en la Ciudad de México, Fernández señaló que la movilización alcanzó una participación mayor a la prevista inicialmente, pues hasta el domingo se tenía confirmada la suspensión de labores en 20 entidades.

“Estamos cerca del 80, 95 por ciento de módulos en todo el país, incluso personas que no estaban contempladas al corte que hice en la mañana del 60 por ciento, al ver la movilización ya se hizo”, afirmó.

Minutos después de las 10:00 horas, los trabajadores comenzaron a concentrarse frente a la sede nacional del instituto. Posteriormente, Fernández ingresó al edificio para reunirse con Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, a quien expuso las principales exigencias del personal.

Entre sus demandas destacan un incremento salarial de 100 por ciento y la renovación de los equipos obsoletos utilizados para actualizar el padrón electoral y realizar los trámites relacionados con la credencial para votar.

El representante rechazó el aumento salarial de seis por ciento anunciado por el instituto, al considerar que resulta insuficiente frente a las condiciones laborales del personal de los módulos. También cuestionó la disponibilidad de recursos para otros gastos de la institución, mientras que, dijo, no se atienden las necesidades de los trabajadores.

Los empleados reclaman bajos salarios, jornadas prolongadas, falta de insumos y equipo de trabajo, así como irregularidades en el cumplimiento de descansos y prestaciones laborales. De acuerdo con la información difundida durante la convocatoria, más de cinco mil trabajadores de alrededor de 800 módulos estaban llamados a participar en el paro.

El INE había presentado una propuesta de siete puntos para atender parte de las inconformidades. Entre las medidas se encuentra un incremento salarial de seis por ciento para el personal de nivel FA1, a partir de enero de 2027; supervisar el cumplimiento de jornadas, descansos y prestaciones; garantizar 30 minutos para consumir alimentos y establecer un periodo vacacional del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, además de cinco días adicionales de descanso al año.

También ofreció atender las necesidades de equipamiento, papelería, combustible, artículos de limpieza y otros materiales indispensables para el funcionamiento de los módulos, así como impulsar acciones de capacitación y desarrollo profesional.

Sin embargo, los trabajadores consideraron que los ofrecimientos no responden a la dimensión de sus demandas y mantuvieron la suspensión de actividades, que fue convocada únicamente para este lunes 9 de noviembre.

En la Ciudad de México, el paro comenzó de manera parcial. Algunos módulos permanecieron abiertos, aunque con personal reducido, mientras que otros suspendieron completamente sus servicios. Entre las instalaciones que operaron con limitaciones se reportaron las ubicadas en avenida Parque Lira 30, en Miguel Hidalgo, y Félix Cuevas 374, en Benito Juárez. En contraste, el módulo de Calle 10, en San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, permaneció cerrado.

La protesta ocurre en un contexto de presiones presupuestales y administrativas para el organismo electoral, que también enfrenta ajustes a los recursos solicitados para 2027, año en que se realizarán elecciones federales y locales.

Los trabajadores advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades del INE, podrían realizar una nueva suspensión de labores el próximo 25 de enero, lo que prolongaría las afectaciones a los servicios de credencialización y actualización del padrón electoral.