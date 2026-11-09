Avanza desazolve de la presa Las Pintas tras más de 20 años sin limpieza

El Gobierno de Jalisco avanza en los trabajos de desazolve de la presa Las Pintas, una intervención que no se realizaba desde 2002 y que busca recuperar las condiciones de este cuerpo de agua y mejorar la calidad del líquido que llega a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Gobierno de Jalisco realiza desazolve en Las Pintas

Durante más de dos décadas, la acumulación de sedimentos y la falta de mantenimiento contribuyeron al deterioro de la presa, identificada como uno de los puntos que incidían en los problemas de calidad del agua registrados en la metrópoli.

Por esta razón, se determinó cerrar temporalmente el paso del líquido proveniente de esta fuente, medida que ha reducido la disponibilidad de agua en algunos hogares, pero que busca evitar que continúe llegando agua contaminada mientras avanzan las labores de saneamiento.

Gobierno de Jalisco realiza desazolve en Las Pintas

De manera paralela, se desarrollan dos obras estratégicas con recursos estatales: el bypass de La Calera, que permitirá evitar que el agua circule a cielo abierto, y la ampliación y modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, con el propósito de fortalecer los procesos de tratamiento y abastecimiento.

Gobierno de Jalisco realiza desazolve en Las Pintas

Estas acciones forman parte de los trabajos para atender el problema del agua en el AMG, cuya infraestructura y mantenimiento acumularon rezagos durante años.

Con el desazolve de Las Pintas y las nuevas obras hidráulicas, el Estado avanza en la recuperación de las fuentes de abastecimiento y en la búsqueda de un suministro de mejor calidad para la población.