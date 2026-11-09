Greenpeace detecta sustancias potencialmente cancerígenas cerca del pozo Krem-1 en Veracruz

Greenpeace alerta por contaminación en pozo Krem-1

Greenpeace alertó sobre la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sustancias potencialmente cancerígenas, en muestras de agua y sedimentos cercanos al pozo petrolero Krem-1, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), en Veracruz. Los resultados forman parte de un estudio que identificó concentraciones elevadas de estos contaminantes, asociados con posibles riesgos para los ecosistemas acuáticos y la salud.

El informe, titulado Presencia de hidrocarburos del petróleo en agua, suelo y sedimentos en el área del pozo Krem-1, señala que las siete muestras de agua analizadas superaron entre 61 y 113 veces un valor de referencia europeo utilizado para evaluar este tipo de contaminación mediante equivalentes tóxicos de benzo (a) pireno, compuesto clasificado como cancerígeno para los seres humanos.

La organización advirtió que estos niveles podrían provocar efectos adversos en los organismos acuáticos y en los animales que consumen agua del río. Sin embargo, precisó que los resultados del estudio no establecen afectaciones directas a la salud de las personas que habitan en la zona.

Incendio en el pozo Krem-1 duró cinco meses

La investigación se realizó en los alrededores del pozo petrolero Krem-1, donde el 5 de marzo pasado ocurrió una explosión durante trabajos de perforación que provocó un incendio. El siniestro permaneció activo hasta el 2 de agosto, por lo que su control tomó aproximadamente 150 días.

De acuerdo con una estimación de CartoCrítica citada en el informe, el incendio ocasionó daños en alrededor de 270 hectáreas de vegetación. Además de la afectación ambiental, los análisis identificaron presencia de hidrocarburos en los sedimentos del río, cuyas concentraciones superaron valores internacionales de referencia para la protección de los ecosistemas.

En contraste, ninguna de las muestras de suelo analizadas rebasó los límites máximos establecidos por la normativa mexicana. No obstante, Greenpeace señaló que esto no descarta los riesgos asociados con la contaminación detectada en el agua y los sedimentos.

Greenpeace pide monitoreo y remediación de la zona

A partir de los resultados, la organización ambientalista cuestionó las condiciones de la regulación ambiental en México, debido a que, según expuso, el país no cuenta con límites específicos para determinados hidrocarburos en sedimentos y aguas superficiales destinados a proteger la vida acuática.

Ante este panorama, Greenpeace recomendó establecer monitoreos periódicos de la calidad del agua y los sedimentos, además de investigar la presencia de contaminantes en organismos acuáticos y animales que habitan o se alimentan en los alrededores del pozo.

También planteó realizar una remediación integral del área afectada por el incendio y la contaminación detectada, con el propósito de atender los daños ambientales identificados en las inmediaciones de la instalación petrolera.