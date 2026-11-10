Barrio NFL ¿Qué es y cómo registrarte gratis para la experiencia en CDMX? (X: @nflmx)

La Ciudad de México recibe la primera edición del Barrio NFL, un evento interactivo y cultural creado para acercar la liga a los aficionados mexicanos a través del arte, la moda urbana y la tradición popular.

Con la llegada del barrio, celebra el regreso de los partidos de temporada regular al país, sirviendo como el punto de encuentro previo al esperado duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

¿Qué es el Barrio NFL?

El Barrio NFL es una experiencia interactiva y temática creada por la liga, que busca conectar la pasión por el fútbol americano con la identidad cultural de la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde se ubicará la sede?

La experiencia estará abierta al público del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre. La sede elegida es la casona histórica Casa Grande, situada en la calle Fernando Montes de Oca número 126, en la colonia Condesa.

¡La NFL se vive en cada rincón de la Ciudad de México! 🏈🇲🇽 Por primera vez llega Barrio NFL, una experiencia que une la pasión por el futbol americano con lo mejor de nuestros barrios🙌 📍 Fernando Montes de Oca 126 📅 Del 18 al 21 de noviembre 🎟️ ¡Entrada GRATIS! Regístrate PRÓXIMAMENTE en NFL OnePass Regresa lo que nunca se fue🇲🇽 — NFL México (@nflmx) October 28, 2026

¿Qué actividades y exhibiciones se podrán encontrar?

Dentro de las instalaciones, los visitantes podrán recorrer distintas áreas temáticas que albergarán:

Muestra del trofeo Vince Lombardi y

La colección completa de anillos de los 60 Super Bowls.

Galerías visuales inspiradas en la cultura chilanga y zonas para fotos con ambientación local.

Venta de productos

Colecciones exclusivas conmemorativas del juego en México.

Talleres interactivos.

¿El acceso es gratuito y cómo se obtienen las entradas?

La entrada es totalmente gratuita para todo el público que desee asistir en familia o con amigos.

Para ingresar, es requisito indispensable realizar un registro previo individual a través de la aplicación móvil oficial NFL One Pass, la cual permite vincular hasta cuatro menores por cada adulto registrado.

El día de la visita se deberá mostrar el pase digital directamente desde la aplicación, ya que por motivos de seguridad no se aceptarán capturas de pantalla ni códigos QR impresos.