Denuncian que al menos 35 mil trabajadores del GCDMX carecen de derechos laborales

Comparece titular de la Secretaría del Trabajo CDMX

Al menos 35 mil personas que trabajan para el Gobierno de la Ciudad de México carecen de seguridad social y derechos laborales, de acuerdo con un cálculo presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, durante la comparecencia de la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás.

La legisladora lamentó que la administración capitalina no garantice condiciones laborales dignas a parte del personal que contrata, mientras la dependencia a cargo de González Nicolás realiza inspecciones a empresas privadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Como parte de su estimación, Urriza mencionó alrededor de 11 mil trabajadores del sector Cultura, seis mil personas contratadas mediante programas sociales y 10 mil trabajadores voluntarios de limpia, no han logrado transitar a empleos con salario, seguridad social y atención médica.

“Es impresionante que el propio gobierno no se digne a darle todos los derechos a las personas que pretende gobernar”, expresó.

Por ello, cuestionó qué acciones emprenderá la Secretaría del Trabajo para inspeccionar a los organismos públicos que contratan personal sin garantizarle sus derechos laborales.

También cuestionó las cifras de generación de empleo formal presentadas por la funcionaria y sostuvo que, de acuerdo con su revisión de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Ciudad de México acumuló una pérdida de 38 mil 866 puestos de trabajo al tercer trimestre de 2026.

Urriza señaló que para evaluar el desempeño del empleo formal no basta con presentar el número total de personas afiliadas al IMSS, sino que debe considerarse el balance entre las plazas generadas y las perdidas, así como la proporción de trabajadores que permanece en la informalidad.

Llaman a trabajadores a acudir a la Procuraduría

Al término de la comparecencia, la secretaria fue cuestionada por representantes de los medios de comunicación sobre las denuncias de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y otras dependencias que carecen de seguridad social y deben pagar sus propios uniformes, chalecos y herramientas de trabajo.

González Nicolás señaló que se buscan medidas para garantizar los derechos de este personal, aunque expresó dudas sobre los señalamientos relacionados con el pago de herramientas.

“Respecto de que les cobran o bien tienen que pagar sus herramientas de trabajo, eso no lo creo”, respondió, a pesar de las denuncias existentes.

La funcionaria llamó a los trabajadores del Gobierno capitalino que enfrenten estas situaciones a acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para recibir asesoría y, en caso de requerirlo, acompañamiento en procesos de conciliación, mediación o incluso juicios.

Tensión al término de la reunión

Antes de que la secretaria respondiera a la prensa, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Juan Rubio Gualito, diputado morenista, intentó impedir que los medios de comunicación se acercaran a la secretaria; ya exaltado y con un tono elevado de voz, exigió que se retiraran del lugar, pese a que aún faltaba más de media hora para la siguiente reunión programada.

Resultados de la dependencia

Durante su informe, Inés González Nicolás dio a conocer que el Centro de Conciliación Laboral recuperó más de cinco mil millones de pesos mediante 76 mil convenios conciliatorios.

También informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó 78 mil 553 atenciones y logró mil 346 convenios conciliatorios, con más de 46 millones de pesos recuperados para la población trabajadora.

En materia de empleabilidad, reportó que la Agencia de Empleo “Tecpantli Icpac” y la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México otorgaron alrededor de 172 mil atenciones, que contribuyeron a colocar a más de 50 mil personas en trabajos formales.