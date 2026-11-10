CDMX presenta sistema para mejorar el abasto y recuperar mil 800 litros de agua por segundo

CDMX recupera mil 800 litros de agua por segundo con tecnología y reparación de fugas

La Ciudad de México recuperó más de mil 800 litros de agua por segundo mediante la modernización de pozos, la instalación de sensores y la reparación de fugas, como parte de una estrategia de eficiencia operativa que fue presentada durante la puesta en marcha del Sistema Integral de Telemetría, Automatización y Gestión Operativa del Agua.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada y el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, explicaron que que esta plataforma permite monitorear en tiempo real la infraestructura hidráulica, detectar fallas y coordinar acciones para mejorar la distribución del recurso.

El sistema integra sensores, transmisión de datos por telemetría y procesamiento automatizado de información en el C5 del Agua.

Los dispositivos miden presión, caudales y niveles en pozos, tuberías, tanques y otras instalaciones. Cuando identifican alguna anomalía, generan alertas para activar revisiones y, en determinados casos, operar a distancia pozos, válvulas y sistemas de almacenamiento.

CDMX recupera mil 800 litros de agua por segundo con tecnología y reparación de fugas

Al respecto, Clara Brugada explicó que la ciudad pasó de alrededor de 560 sensores o medidores de presión a más de 4 mil 300, lo que permite conocer con mayor precisión las condiciones de la red y distribuir el agua de acuerdo con las necesidades de cada zona.

“Con una medición, con un monitoreo, se obtiene eficiencia de agua”, señaló la mandataria, al explicar que la modernización busca evitar que el recurso se desperdicie en sectores donde no se necesita tanto, mientras otras colonias enfrentan problemas de suministro.

La estrategia ha requerido una inversión aproximada de 600 millones de pesos durante este año. Según Esparza Hernández, se han automatizado cerca de 300 pozos y reparado más de 9 mil fugas visibles, además de atender 480 no visibles.

Las fugas visibles reparadas representan un ahorro estimado superior a 762 litros por segundo, mientras que las no visibles permitieron recuperar otros 330 litros por segundo.

A estos resultados se suman las acciones de automatización, sustitución de equipos y control de derrames en tanques, hasta alcanzar una recuperación total estimada de más de mil 800 litros por segundo.

“Con 600 millones de pesos, tenemos recuperados mil 800 litros por segundo”, afirmó el secretario, y sostuvo que invertir en eficiencia operativa puede resultar más conveniente que desarrollar megaproyectos para traer agua de otras regiones.

CDMX recupera mil 800 litros de agua por segundo con tecnología y reparación de fugas

Monitoreo de agua potable, calidad y drenaje

Uno de los cambios principales es la detección oportuna de fallas en los pozos. Antes, explicó el secretario, las autoridades podían enterarse de que una instalación había dejado de funcionar hasta que los vecinos reportaban la falta de agua.

Con los sensores conectados al C5 del Agua, ahora es posible identificar la interrupción y activar la operación automatizada en cuestión de minutos.

La ciudad cuenta con alrededor de 975 pozos de agua potable, ubicados tanto en la capital como en el Estado de México. También se instalaron 224 puntos de medición y control en redes primarias, mientras que en la red secundaria los sensores pasaron de 45 a 3 mil. Además, 452 pozos cuentan con medidores de presión.

El sistema contempla también el monitoreo de la calidad del agua mediante sensores que permiten revisar parámetros como cloro residual, temperatura, turbidez, pH y conductividad eléctrica, así como alertar sobre la posible presencia de sustancias como hidrocarburos.

Ante alguna variación, se realizan análisis en el Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua.

En materia de drenaje, la plataforma concentra información de más de 100 pluviómetros, un radar meteorológico y sensores instalados en pasos a desnivel y lumbreras del drenaje profundo. Estos datos permiten ajustar la operación de compuertas y plantas de bombeo para prevenir encharcamientos e inundaciones.

La atención de reportes ciudadanos se coordina mediante la Línea H2O, con apoyo de 59 puntos de guardia Ehécatl distribuidos en las 16 alcaldías.

Clara Brugada anunció que para 2027 se buscará atender 30 mil fugas, con el objetivo de triplicar las reparaciones actuales.

“Vamos a triplicar la cantidad de fugas de agua que hoy estamos atendiendo”, aseguró.

La jefa de Gobierno sostuvo que la recuperación de agua se ha conseguido sin aumentar la sobreexplotación del acuífero ni depender de mayores volúmenes de fuentes externas.

También informó que el presupuesto destinado a agua y drenaje creció 40 por ciento en dos años, hasta alcanzar 19 mil millones de pesos.