Suma Consejo Ciudadano 65 mil atenciones por fraude desde 2019

Fraude

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que desde 2019 ha recibido 65 mil 959 reportes de fraude.

De acuerdo con sus registros, el teléfono es el principal medio utilizado para contactar a las posibles víctimas, con 53 por ciento de los casos, seguido de Facebook con 16 por ciento y WhatsApp 12 por ciento. Del total de reportes, 55 por ciento correspondió a fraudes consumados y 45 por ciento a tentativas.

El Consejo llamó a fortalecer la cultura de la prevención ante posibles fraudes financieros, inmobiliarios y relacionados con la oferta de servicios falsos, mediante herramientas que permitan a la población identificar engaños, verificar la autenticidad de las ofertas y proteger su patrimonio.

En materia de inversiones, durante 2026, el Consejo Ciudadano ha identificado 326 reportes por fraude. En 42 por ciento de los casos, el primer contacto ocurrió por vía telefónica y en 18 por ciento, mediante WhatsApp. Además, 85 por ciento de los casos se consumó.

Respecto a los fraudes inmobiliarios, desde 2020 el Consejo ha recibido mil 65 reportes. El 64 por ciento corresponde a personas que buscaban rentar un inmueble y 30 por ciento a quienes pretendían comprar. En 63 por ciento de los casos, el engaño estuvo relacionado con departamentos y en 79 por ciento se concretó la afectación patrimonial.

Ante estas modalidades, el Consejo recomendó verificar la identidad y reputación de las empresas o personas que ofrecen oportunidades de inversión; desconfiar de rendimientos extraordinarios o ganancias garantizadas; consultar la documentación que acredite la propiedad de los inmuebles y evitar entregar anticipos sin comprobar la legitimidad de la operación.

Al contratar servicios, alertó el Consejo, es importante corroborar la existencia de la empresa o del proveedor, consultar referencias, revisar las condiciones del contrato y confirmar directamente con la compañía cualquier oferta o promoción antes de realizar pagos. También se recomienda evitar transferencias a cuentas personales si no se ha verificado previamente la identidad de quien ofrece el servicio.