Metrópoli

Para estos trabajos se entregaron: 26.40 toneladas de cemento, 33.30 metros cúbicos de arena, 47.60 metros cúbicos de grava, 176.20 metros lineales de malla

Entregan material para la pavimentación de 440 m2 en Naucalpan

Por Jesús Sánchez
Obras La intervención contempla una superficie de 440.50 metros cuadrados para mejorar el acceso a los hogares. (Especial)

El Gobierno Naucalpan entregó materiales para la pavimentación de la calle Roble, en el Barrio San Miguel Dorany, San Francisco Chimalpa, mediante el programa COMUNA, Comunidad Unida y Activa.

La intervención contempla una superficie de 440.50 metros cuadrados para mejorar el acceso a los hogares, la movilidad y la seguridad de las familias.

Para estos trabajos se entregaron: 26.40 toneladas de cemento, 33.30 metros cúbicos de arena, 47.60 metros cúbicos de grava, 176.20 metros lineales de malla.

A través de COMUNA, el Gobierno Municipal proporciona los materiales y acompaña la organización comunitaria para que las y los vecinos participen en la construcción y mejoramiento de sus calles, fortaleciendo la solidaridad y el trabajo colectivo.

Esta entrega forma parte del compromiso de atender el rezago de infraestructura en San Francisco Chimalpa y sus 40 barrios, acercando la obra pública a comunidades que durante décadas permanecieron sin atención.

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