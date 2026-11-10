Entregan material para la pavimentación de 440 m2 en Naucalpan

Obras La intervención contempla una superficie de 440.50 metros cuadrados para mejorar el acceso a los hogares. (Especial)

El Gobierno Naucalpan entregó materiales para la pavimentación de la calle Roble, en el Barrio San Miguel Dorany, San Francisco Chimalpa, mediante el programa COMUNA, Comunidad Unida y Activa.

La intervención contempla una superficie de 440.50 metros cuadrados para mejorar el acceso a los hogares, la movilidad y la seguridad de las familias.

Para estos trabajos se entregaron: 26.40 toneladas de cemento, 33.30 metros cúbicos de arena, 47.60 metros cúbicos de grava, 176.20 metros lineales de malla.

A través de COMUNA, el Gobierno Municipal proporciona los materiales y acompaña la organización comunitaria para que las y los vecinos participen en la construcción y mejoramiento de sus calles, fortaleciendo la solidaridad y el trabajo colectivo.

Esta entrega forma parte del compromiso de atender el rezago de infraestructura en San Francisco Chimalpa y sus 40 barrios, acercando la obra pública a comunidades que durante décadas permanecieron sin atención.