Javier López Casarín nuevamente clausura Plaza Distrito Pedregal pese a orden del TJACDMX

Plaza Distrito Pedregal

La propietaria de Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, Laura Carrasco, y su representante legal, José Alcaraz, denunciaron que autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, con apoyo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), colocaron nuevamente sellos de suspensión de actividades en el inmueble, menos de 24 horas después de que fueran retirados por instrucciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX).

De acuerdo con los denunciantes, la nueva clausura se realizó sin presentar una orden o acta de visita de verificación, ni entregar la carta de derechos del visitado. También señalaron que no recibieron documentación que justificara el cierre, por lo que consideraron irregular la actuación de los funcionarios.

Ante esta situación, Carrasco y Alcaraz hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que intervenga y se retiren los ocho sellos colocados en la plaza. Indicaron que todos tienen el mismo folio, INVEACDMX/OV/DU/2657/2026, y aseguraron que no se les entregó ningún documento legal que respaldara la suspensión.

Acudirán a Clara Brugada y a la Secretaría de Gobierno

Los representantes de la plaza anunciaron que acudirán a la Audiencia Ciudadana de Clara Brugada para solicitar su intervención y buscar una solución por la vía legal. También pedirán una reunión con el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, con el propósito de establecer mecanismos de diálogo y atender las denuncias que han presentado contra el alcalde Javier López Casarín.

Recordaron que el jueves 5 de noviembre un actuario retiró los sellos de clausura y suspensión de actividades, mientras que el viernes 6 de noviembre autoridades de la alcaldía, con apoyo del INVEA, colocaron nuevamente los sellos. Según su versión, durante este segundo operativo los servidores públicos no entregaron documentación que acreditara legalmente la medida.

Asimismo, acusaron que personal de la demarcación llegó con vestimenta oficial, pero con el rostro cubierto para evitar ser identificado. Afirmaron que cuentan con un video en el que se observa esta situación.

Denuncian violencia de género y hostigamiento

Laura Carrasco sostuvo que la nueva suspensión representa un acto de violencia por razón de género contra ella y su madre, ambas empresarias, después de varios meses de litigio para conseguir que se retiraran los sellos anteriores.

También denunció un presunto acoso constante por parte del alcalde, a través de funcionarios que, aseguró, mantienen vigilancia sobre la plaza desde el camellón y las banquetas cercanas. Señaló que estas acciones continúan pese a que la Fiscalía de Investigación en Álvaro Obregón les otorgó medidas de protección como víctimas.

Por su parte, José Alcaraz indicó que la situación afecta a mujeres adultas mayores, además de provocar pérdidas económicas y perjudicar la calidad de vida de las familias de los trabajadores cuyos negocios han tenido que suspender actividades.

Carrasco adelantó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Órgano Interno de Control de la alcaldía, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y las instituciones especializadas en atención a las mujeres, por los presuntos actos de violencia de género contra ella y su madre.

Después de 4 meses, TJACDMX ordena retirar sellos de clausura en Plaza Distrito Pedregal, Álvaro Obregón

Preparan nuevas acciones legales

En el ámbito jurídico, Alcaraz informó que acudirán nuevamente al TJACDMX para denunciar las irregularidades que atribuyen a las autoridades de Álvaro Obregón, al considerar que la nueva colocación de sellos contraviene las resoluciones del tribunal.

Además, señaló que preparan denuncias penales ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra el alcalde y otros funcionarios de la demarcación. Entre los posibles delitos que buscan denunciar mencionó daño en propiedad privada, lesiones, abuso de autoridad, acoso, divulgación de datos personales, daño moral y ciberacoso.

El representante legal agregó que ya existe una denuncia ante esa fiscalía por presuntos actos de corrupción y violencia por razón de género, con la intención de que se determinen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Finalmente, sostuvo que la nueva suspensión vulnera los derechos de los locatarios y deja en estado de indefensión a las personas afectadas, al considerar que las autoridades no respetaron las resoluciones emitidas por el TJACDMX.