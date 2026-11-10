Suspenderá Semovi trámites de licencias y control vehicular por cuatro días (Cuartoscuro/Daniel Augusto)





La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) suspenderá temporalmente los trámites de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre, debido a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica de su edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, en la colonia Roma.

La dependencia informó que las labores afectarán la operación de los sistemas necesarios para realizar estos procedimientos en los módulos de atención ciudadana, por lo que durante esos cuatro días no estarán disponibles los servicios.

Se prevé que la atención se restablezca con normalidad el miércoles 18 de noviembre.

La secretaría recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer posibles actualizaciones sobre la suspensión y el restablecimiento de los trámites.