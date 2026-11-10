Pedro Haces Lago asegura que ganará encuesta para candidatura en Tlalpan

Pedro Haces Lago, exdiputado local por Tlalpan.

Pedro Haces Lago aseguró que no tiene dudas de que ganará la encuesta interna de Morena para definir quién competirá por la alcaldía Tlalpan para las elecciones del 2027, así lo afirmó luego de que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobara su licencia para separarse del cargo legislativo.

“No tengo la menor duda de que vamos a ganar la encuesta”, comentó muy optimista ante medios de comunicación, aunque pidió que el proceso se realice con transparencia y que tanto los resultados como la metodología sean públicos.

El morenista insistió en que no tiene un Plan B, pues él será el electo por su partido y añadió que aceptará los resultados del ejercicio interno, siempre y cuando coincidan con las mediciones que tiene su equipo.

Recordó que su labor política es de territorio y cuenta con el apoyo de las y los ciudadanos de esa demarcación, ya que su trabajo lo respalda.

“Voy a aceptar los resultados de la encuesta siempre y cuando coincidan con los resultados que tenemos”, expresó.

Haces Lago también llamó a los funcionarios que busquen competir por otro cargo en 2027 a separarse de sus actuales responsabilidades, al considerar que existe una falta de congruencia en la política.

“Quien quiera dejar otro cargo, que deje en el que está”, dijo tras asegurar que no se puede buscar otro proyecto u otro cargo, cuando su puesto actual también exige responsabilidades.

“El ser diputado conlleva trabajar los 365 días del año. Si yo voy a un nuevo proceso lo asumo con mucha responsabilidad”, añadió.

Haces Lago reveló que se dedicará a recorrer la alcaldía y mantener contacto directo con sus habitantes, para conocer sus necesidades de cara al proceso electoral de 2027, sin hacer actos anticipados de campaña.

Reconoce complejidad en contienda 2027

Aunque manifestó confianza en sus posibilidades, reconoció que la contienda de 2027 será un proceso complejo; aunque descartó que haya fracturas internas en esa demarcación, advirtió que Morena no debe confiarse en Tlalpan.

“Lo que me preocupa es que Morena se confíe en Tlalpan”, señaló a la vez que hizo un llamado a retomar alianza con el PVEM y el PT.

El legislador también defendió la participación de perfiles jóvenes en la política y afirmó que la edad no debe representar un obstáculo para asumir responsabilidades públicas.

“Ser joven no es un limitante”, dijo, al afirmar que él tiene “un equipo joven político crítico”.

La licencia de Haces Lago ocurre después de que anunciara sus aspiraciones durante su segundo informe legislativo.

Durante la sesión, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron su trabajo legislativo y le desearon éxito.

En dos años de trabajo parlamentario, Pedro Haces Lago promovió más de 60 iniciativas y puntos de acuerdo; además consolidó la aprobación de reformas históricas en la capital como:

● Erradicación de la brecha salarial: Impulso para garantizar justicia salarial entre mujeres y hombres.

● Protección a la niñez (“Ley Nicol”): Marco normativo pionero para evitar cirugías estéticas innecesarias en menores de edad.

● Identidad y patrimonio cultural: Iniciativas en defensa y consolidación del mariachi y la charrería como baluartes de la identidad nacional.