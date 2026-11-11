Álvaro Obregón retoma trabajos en Boulevard de la Luz 270; expone su versión sobre el conflicto con la plaza

Plaza Distrito Pedregal

Después de mantener clausurados durante cuatro meses los restaurantes Izakaya, Peltre y Maviri, de Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, la Alcaldía Álvaro Obregón volvió a colocar sellos de suspensión menos de 24 horas después, por lo que los propietarios denunciaron irregularidades y hostigamiento durante el proceso.

En medio de esta controversia, la demarcación informó que continúa con las labores de recuperación del espacio público en Boulevard de la Luz 270, en la colonia Jardines del Pedregal, donde realizó trabajos de demolición de concreto estampado, retiro de materiales y liberación de banquetas colindantes con la plaza comercial. Según la alcaldía, las acciones buscan recuperar áreas destinadas al tránsito peatonal y mantener libres los espacios de uso común.

Los trabajos forman parte de las intervenciones que, de acuerdo con la autoridad, se han realizado en Avenida de las Fuentes, donde previamente se llevaron a cabo labores de reencarpetado para mejorar las condiciones de circulación vehicular. Sin embargo, la alcaldía señaló que después de esas obras se presentaron acciones que calificó como vandalismo, entre ellas la aplicación de pintura sobre la superficie y la colocación irregular de postes, situaciones que habrían afectado el espacio intervenido.

versión de la alcaldía sobre los trabajos

Como antecedente, el pasado 4 de septiembre la administración realizó un operativo en el que participaron integrantes de la Dirección General de Gobierno, personal de Verificación y Vía Pública, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Dirección General Jurídica. Según la información de la demarcación, el despliegue tuvo como propósito mantener el orden y la seguridad durante el procedimiento.

La alcaldía indicó que los propietarios retiraron los enseres de los establecimientos y que, posteriormente, trabajadores de la administración se encargaron de desmontar las estructuras. Protección Civil realizó el acordonamiento preventivo del área, mientras que personal de Limpia retiró los residuos generados al concluir las labores.

Uso del inmueble y la ocupación de la vialidad

Por su parte, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, al referirse a los trabajos de reencarpetado en Avenida de las Fuentes, aseguró que durante una visita realizada alrededor de la una de la mañana encontró dificultades para continuar con las labores. De acuerdo con su explicación, personas contratadas por la plaza habrían impedido que se llevara a cabo el fresado de la superficie.

El funcionario también cuestionó la situación del inmueble, al señalar que el predio originalmente era una vivienda particular y que, según su versión, habría pasado a funcionar como una plaza de aproximadamente mil 500 metros cuadrados. Agregó que existen asuntos relacionados con la propiedad y su uso que actualmente están bajo análisis.

Como parte de sus señalamientos, el alcalde se refirió a una zona pintada de amarillo sobre el arroyo vehicular. Afirmó que particulares habrían marcado esa superficie como si formara parte de su propiedad, pese a que se trata de una calle. Para respaldar su postura, mencionó la presencia de registros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del sistema de drenaje en el área, elementos que, desde su perspectiva, muestran que el espacio no corresponde al interior de un predio privado.