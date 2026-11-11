Orvañanos priorizará seguridad, obras y programas sociales en su tercer año al frente de Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, señaló que durante su tercer año de gobierno buscará consolidar los proyectos que su administración puso en marcha, con énfasis en seguridad, obra pública y programas sociales, al considerar que varias de estas acciones necesitan seguimiento para alcanzar sus objetivos.
Previo a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el edil explicó que existen iniciativas en proceso que requieren continuidad. Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la vigilancia y la coordinación policial, así como el seguimiento al Centro de Operación y Reacción (COR), que concentra tareas de videovigilancia, atención de emergencias y colaboración con autoridades de la Ciudad de México.
Seguridad y obra pública, entre las prioridades
En materia de seguridad, también se prevé avanzar en la segunda etapa de Base Plata y en el Módulo de Seguridad de San Pablo Chimalpa, proyectos con los que se busca ampliar la infraestructura para atender emergencias y responder ante incidentes en la demarcación.
En cuanto a obra pública, la alcaldía tiene previsto concluir los trabajos del Fondo de Repavimentación 2026, que contempla una inversión superior a 41 millones de pesos. A esto se suman la continuación de la segunda etapa del Bajo Puente Honorio Segura y las acciones para recuperar espacios públicos.
En el ámbito social, la administración busca completar las ministraciones de la Tarjeta Madre correspondientes a 2026, ampliar la afiliación al programa Salud para mi Familia y avanzar en los apoyos destinados a ocho estancias infantiles.
Coordinación con otras autoridades
Orvañanos también planteó mantener los operativos contra la tala ilegal, dar continuidad a las jornadas de reforestación y reforzar el trabajo con las comunidades agrarias para proteger los bosques y el suelo de conservación de Cuajimalpa.
El alcalde consideró que los desafíos de seguridad, movilidad y servicios públicos requieren mantener la colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías vecinas. Añadió que su administración busca dar resultados a partir de los proyectos iniciados en 2024 y sentar las bases para el crecimiento de la demarcación.
“Estamos poniendo los cimientos de una gran catedral que es la alcaldía Cuajimalpa y para generar ese crecimiento vamos a necesitar más tiempo”, expresó.
Carlos Orvañanos presentará su Segundo Informe de Gobierno este jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Cuajimalpa, donde expondrá los resultados de su segundo año de gestión y los principales objetivos para el siguiente periodo.