Transforman calle Paraje Membrillo en Chimalpa, Naucalpan

Obra El programa COMUNA contempla alrededor de 300 intervenciones en todo Naucalpan. (Especial)

A través del programa Comuna, el Gobierno del municipio de Naucalpan transforma la calle Paraje Membrillo en Chimalpa.

Mediante la organización y participación de vecinas, vecinos y Gobierno Municipal, se mejoran las condiciones de movilidad y tránsito para las familias de la zona.

El alcalde Isaac Montoya, entregó la construcción con concreto hidráulico de esta vialidad. El edil destacó que esta comunidad, integrada por 40 barrios, comienza a recuperar décadas de rezago en infraestructura.

El programa COMUNA contempla alrededor de 300 intervenciones en todo Naucalpan, entre calles, escaleras y andadores, mediante un modelo en el que gobierno y ciudadanía trabajan de manera conjunta para ampliar los beneficios a más comunidades.