Capturan a falso barrendero de banda que robó casa en GAM en febrero

Detenido Kevin "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Kevin “N”, integrante de una banda que utiliza uniformes de barrenderos para realizar robos a casa habitación. El último de sus crímenes ocurrió el pasado tres de febrero en la cuarta sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El día de la agresión, una de las dueñas del domicilio descendía de su camioneta color gris y se dirigió a la puerta de su casa localizada en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606, mientras los ladrones simulaban que barrían la banqueta.

De inmediato, otro de los criminales la empujó hacia adentro de la casa, después su cómplice entró para someterla en la sala, donde le exigió que amarrara de las manos a su madre.

Pocos segundos después, otro ladrón vestido de negro y con gorra entró a la casa y vigiló a las mujeres, mientras los demás robaban joyas, relojes, perfumes y 50 mil pesos en efectivo, así como una camioneta de la joven en la que huyeron. Al mismo tiempo, las amenazaban con asesinarlas y abusar sexualmente de ellas.

Los tres ladrones abandonaron el vehículo en la Avenida Taxímetros, en Nezahualcóyotl, Estado de México, para posteriormente abordar dos motocicletas resguardadas por un cuarto cómplice.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), analizaron videograbaciones y dieron seguimiento al vehículo robado, que fue localizado después de que los probables responsables lo abandonaron en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En las indagatorias, una de las víctimas reconoció mediante fotografías a Kevin “N” como uno de los hombres que habría participado en los hechos. Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado calificado.

Una vez que lo localizaron, los detectives de la PDI aprehendieron a Kevin “N” el 10 de noviembre de 2026, en la alcaldía Iztapalapa. Este sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

Banda de falsos barrenderos desmantelada

Días después del robo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cinco sujetos pertenecientes a una banda que utiliza uniformes de barrenderos para realizar robos a casa habitación.

Se trata de Evelia “N”, de 55 años, Adriana “N”, de 61 años, Erick “N”, 38 años y Erick “N”, de 15 años.

Estos sujetos son integrantes de una célula delictiva conformada por familiares que se dedica al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la ciudad.

Durante la detención se aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja.