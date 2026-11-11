Atienden bomberos de Ecatepec volcadura de pipa de gas en la México-Pachuca

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec desplegaron un operativo de emergencia

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec desplegaron un operativo de emergencia para atender la volcadura de una pipa de gas LP sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 14, en dirección a la Ciudad de México.

A través de una publicación en redes sociales, la corporación informó que, tras recibir el reporte del accidente mediante las cámaras del C4, activó los protocolos de atención y verificó las condiciones de la unidad, con lo que descartó una fuga de gas.

Bajo la supervisión del director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Juan Jesús Clara González, los elementos realizaron labores de mitigación de riesgos para proteger a la población, mientras se desarrollaban las maniobras con grúa para retirar la pipa y liberar la vialidad.

Como parte de la atención de la emergencia, paramédicos brindaron asistencia a dos hombres que resultaron policontundidos: el conductor de la pipa y el operador de un automóvil particular que fue impactado durante la volcadura; ambos se encontraban conscientes y orientados, sin lesiones que comprometieran su vida ni indicios de fracturas.

La corporación informó que los cuerpos de emergencia permanecían en el sitio de manera preventiva, debido a las maniobras para retirar la unidad. También pidió a los automovilistas buscar vías alternas ante la circulación intermitente hacia la capital del país.