Católicos de la CDMX son más progres hacia el aborto y el matrimonio igualitario... pero pierden fuerza ante evangélicos

Religiones en la CDMX El catolicismo, aunque sigue siendo mayoritario, ha perdido terreno en la capital mexicana frente a iglesias evangélicas y personas sin religión. (Cuartoscuro)

El catolicismo pierde terreno en la Ciudad de México... en donde crecen las iglesias evangélicas y protesnates, las cuales suelen tener una postura más conservadora respecto al matrimonio igualitario y el aborto.

Aunque la Iglesia Católica continúa siendo la religión mayoritaria en la capital del territorio nacional, su presencia ha disminuido frente al crecimiento de otras identidades religiosas y no religiosas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Metropolitana de Intersecciones Religiosas (EMIREL 2025), presentada por el Seminario de Intersecciones Religiosas (SEMIR).

El estudio encontró que el 63.19 por ciento de las y los capitalinos se identifica como católico, mientras que el 13.79 por ciento se reconoce como protestante, evangélico o bíblico; y el 11.64 por ciento como persona sin religión.

También identifica un 3.28 por ciento de personas vinculadas con espiritualidades subalternas, un 3.74 por ciento de creyentes sin adscripción religiosa y un 3.53 por ciento de personas seculares, como ateas, agnósticas o librepensadoras.

La investigación señala que los referidos resultados reflejan una mayor diversidad en las formas de creer, practicar o no practicar una religión entre los habitantes de la capital del país.

Además de las identidades religiosas tradicionales, el estudio incorpora grupos que habitualmente no son considerados en este tipo de mediciones, como devotos de la Santa Muerte, religiones de raíz africana, neopaganismos, personas ateas, agnósticas y buscadores espirituales.

Culto a la Santa Muerte CIUDAD DE MÉXICO. 31MARZO2026.- Altar en la calle Vértiz y Doctor Liceaga en la Doctores. Malverde, la Santa Muerte y San Judas Tadeo. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cuántos católicos hay en la CDMX?

Aunque la Encuesta Metropolitana de Intersecciones Religiosas (EMIREL 2025) no fue diseñada para compararse de forma directa con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, sus resultados coinciden con una tendencia observada durante la última década: el catolicismo ha perdido presencia en la Ciudad de México, mientras otras identidades religiosas y las personas sin religión han ganado espacio.

De acuerdo con el INEGI, el porcentaje de capitalinos que se identificaban como católicos pasó de 82.5 por ciento en 2010 a 75.9 por ciento en 2020.

En contraste, EMIREL 2025 encontró que 63.19 por ciento de los habitantes de la capital se identifica como católico, frente a 13.79 por ciento que se reconoce como protestante, evangélico o bíblico y 11.64 por ciento como persona sin religión.

Es importante considerar que ambas mediciones utilizan metodologías distintas, por lo que los resultados no son estrictamente comparables, aunque muestran una creciente diversidad religiosa en la CDMX.

Para los capitalinos no tener religión no significa dejar de creer

Otro de los hallazgos del ejercicio demoscópico es que la ausencia de una religión no necesariamente implica la falta de creencias.

Entre quienes se identifican como personas sin religión, el 39.67 por ciento afirma creer en un solo Dios, el 51.08 por ciento en un poder superior y el 58.53 por ciento en el karma.

Incluso entre quienes se consideran seculares, el 44.29 por ciento manifiesta creer en un poder superior.

Una ciudad laica: capitalinos respaldan separación de la Iglesia y el Estado

En materia de relación entre religión y vida pública, la encuesta muestra un amplio respaldo al Estado laico.

El 95.49 por ciento de la muestra apoya la libertad de profesar cualquier religión y el 86.29 por ciento respalda la neutralidad religiosa del Estado.

El 63.09 por ciento de las y los capitalinos, asimismo, rechaza que las iglesias participen en la implementación de políticas públicas y el 78.88 por ciento se opone al uso de símbolos o lenguaje religioso por parte de actores políticos.

Iglesia Católica Los católicos son más progresistas que los evangélicos en la CDMX. FOTO: SECRETARÍA DE CULTURA/CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

Encuesta muestra diferencias sobre matrimonio igualitario y aborto: católicos son más progresistas que los evangélicos

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, EMIREL 2025 identifica diferencias entre los distintos grupos religiosos y no religiosos.

En el caso del matrimonio igualitario, el respaldo alcanza el 80 por ciento entre las personas seculares, 53.64 por ciento entre los católicos y 33.63 por ciento entre protestantes y evangélicos.

En cuanto a la legalización del aborto, el apoyo llega al 80 por ciento entre las personas seculares, 49.17 por ciento entre los católicos y 35.58 por ciento entre protestantes y evangélicos.

Aborto CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2026.- En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, un grupo de mujeres marcharon paxa exigir derechos reproductivos y servicio de salud accesible en una marcha que inició en el Monumento a la Revolución y terminó en el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Minorías religiosas reportan mayores niveles de discriminación

El estudio también documenta experiencias de discriminación entre grupos religiosos minoritarios y personas no religiosas.

El 12.52 por ciento de la muestra reportó haber sufrido discriminación por sus creencias, aunque esa proporción aumenta al 41.18 por ciento entre quienes pertenecen a espiritualidades subalternas y al 38.10 por ciento entre integrantes de religiones del mundo.

¿Cómo se realizó la encuesta EMIREL 2025?

Los coordinadores de la investigación, Abraham Hawley Suárez y David E. Vilchis Carrillo, señalan que el objetivo de EMIREL 2025 es analizar la religión desde una perspectiva interseccional y ampliar la discusión pública hacia grupos que suelen quedar fuera de las encuestas tradicionales.

“Con esta encuesta buscamos romper con la idea de que la religión es un tema aislado de otras áreas de nuestra vida en sociedad. También queremos incorporar a la discusión pública a grupos religiosos y no religiosos que suelen pasar desapercibidos”, explicó Hawley Suárez.

La Encuesta Metropolitana de Intersecciones Religiosas (EMIREL 2025) fue levantada entre el 1 y el 20 de septiembre de 2025 mediante 1,018 entrevistas representativas en viviendas de la Ciudad de México, con un nivel de confianza del 95 por ciento, además de una muestra exploratoria de 220 entrevistas dirigida a grupos religiosos y no religiosos minoritarios para profundizar en sus experiencias.