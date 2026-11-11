Iztacalco ofrece 715 vacantes en feria del empleo realizada en UPIICSA

La alcaldía Iztacalco convocó a 15 empresas del sector privado que ofrecieron 715 vacantes laborales durante una Feria del Empleo realizada los días 4 y 5 de noviembre en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

Como resultado de la jornada, 237 personas fueron canalizadas a entrevistas de trabajo, mientras que otras 498 realizaron su registro en la plataforma JALANDO.COM, con el propósito de vincularse con empresas y acceder a distintas ofertas laborales.

Las actividades de vinculación beneficiaron a un total de 735 personas, entre estudiantes universitarios y público en general, que tuvieron contacto directo con representantes de las empresas participantes.

La feria fue organizada mediante la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico y la Bolsa de Trabajo de la alcaldía, como parte de las acciones para acercar alternativas de empleo a la población, particularmente a los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

La administración encabezada por Lourdes Paz informó que, durante este año, ha ofertado más de mil 200 vacantes mediante su Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, con las que se ha beneficiado a más de mil habitantes de Iztacalco.

También reportó la realización de más de ocho ferias de empleo, en las que han participado más de 200 empresas para ofrecer oportunidades de trabajo a los habitantes de la demarcación.

La participación en la feria de la UPIICSA buscó establecer vínculos entre el sector educativo y el empresarial, además de facilitar el acceso de estudiantes y personas buscadoras de empleo a procesos de selección y herramientas de intermediación laboral.