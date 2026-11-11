Benito Juárez pide intervención de la Fiscalía tras protesta de repartidores

Alcaldía pide investigar agresiones contra repartidor de plataformas

Luego de que alrededor de 100 repartidores de plataformas digitales se concentraran el día de ayer frente a la unidad habitacional Rinconada del Valle, en la colonia Santa Cruz Atoyac, para exigir justicia por las presuntas agresiones contra uno de sus compañeros, la alcaldía Benito Juárez pidió que los hechos sean atendidos por las vías legales.

A través de un comunicado, la demarcación solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), al considerar que es la autoridad competente para investigar lo ocurrido, determinar si existen delitos y deslindar responsabilidades.

La alcaldía expresó su respeto al derecho de las personas a manifestarse y expresar sus inconformidades; no obstante, señaló que ningún reclamo justifica amenazas, intimidaciones, agresiones o acciones que vulneren los derechos de otras personas.

También llamó a quienes estén involucrados en la controversia a presentar las denuncias correspondientes y solicitar la intervención de las autoridades, además de manifestar su disposición para coadyuvar en la solución del conflicto.

La demarcación sostuvo que nadie puede hacer justicia por propia mano, amenazar a quienes brindan un servicio ni realizar acciones que corresponden a las autoridades. Por ello, insistió en que la convivencia debe mantenerse con orden, seguridad y respeto a la legalidad y los derechos humanos.