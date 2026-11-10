¿No habrá agua en Azcapotzalco? Colonias afectadas por trabajos en pozo Pantaco 2 Por trabajos de la SEGIAGUA en el pozo Pantaco 2, algunas colonias de la alcaldía Azcapotzalco presentarán problemas en el suministro del agua (Pexels/Pexels)

Canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informaron que algunas colonias de la alcaldía Azcapotzalco presentarán problemas de agua por obras en el pozo Pantanco 2.

Estas obras iniciaron el pasado domingo 8 de noviembre a las 16:00 horas, y concluirán el próximo viernes 13 del mismo mes.

¿Cuáles son las colonias que presentarán problemas de agua?

Elementos de la SEGIAGUA realizarán obras correspondientes al bombeo de agua en el pozo Pantaco 2, en la alcaldía Azcapotzalco, por lo que las colonias Ecología Novedades Impacto y San Martín Xochinahuac, unidad habitacional, presentarán baja presión en el suministro del agua.

El servicio será reestablecido el próximo viernes 13 de noviembre a las 15:00 horas; asimismo, informaron que, en caso de ser necesario, las y los vecinos podrán solicitar pipas de agua mediante la Línea H20 en el *426 o en chat Mixtli al 56 2071 1692.

Pozo Pantaco 2: ¿Qué trabajos se están realizando?

El equipo técnico de la SEGIAGUA actualmente se encuentra trabajando en el restablecimiento y mantenimiento electromecánico del bombeo del pozo Pantaco 2.

En mayo de este año, también se realizaron maniobras de reparación por una falla eléctrica que presentó el pozo, lo que generó baja presión de agua en distintas zonas de la Ciudad de México.