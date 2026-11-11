Manifestación de trabajadores de aplicación: calles y vialidades afectadas de este miércoles 11 de noviembre

Protesta en Azcapotzalco Personas trabajadoras de aplicaicón se manifestarán este miércoles 11 de noviembre en la Ciudad de México.

La rutina de la Ciudad de México una vez más se verá afectada por marchas y concentraciones que se llevarán a cabo en distintos puntos de la capital este miércoles 11 de noviembre de 2026, siendo una de las protestas destacadas la movilización de trabajadores y trabajadoras de aplicación contra el plan piloto de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no se descartan afectaciones a las calles aledañas a la manifestación, por lo que recomiendan al público capitalino a tomar precauciones y salir con anticipación para evitar retrasos en sus trayectos.

“Repartidores Unidos de México” protestan contra nuevo plan de Semovi: ¿dónde y a qué hora será la manifestación?

Integrantes del contingente Repartidores Unidos de México llevarán a cabo una protesta contra las nuevas medidas emitidas por la Secretaría de Movilidad, cuyo plan piloto exige placas de carga y licencias especiales para las motocicletas de reparto.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Miércoles 11 de Noviembre, en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ https://t.co/Og0AhaMZpD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 11, 2026

La manifestación iniciará a las 11:00 horas de este miércoles 11 de noviembre en la Glorieta de Camarones, ubicada en colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco.

A pesar de ser etiquetada únicamente como concentración, las autoridades capitalinas no descartan la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades del contingente; a su vez, señalan la posibilidad de que se sumen en apoyo otras organizaciones de personas trabajadoras por aplicación.

Calles afectadas en Azcapotzalco CDMX por manifestación de trabajadores de aplicación: ¿existen rutas alternas?

Debido a que el punto de encuentro será la Glorieta de Camarones, en la colonia Clavería, las principales rutas que podrían presentar afectaciones por la manifestación de trabajadores y trabajadoras por aplicación este miércoles, son:

Calzada Camarones.

Avenida Cuitláhuac.

Por lo tanto, para evitar el bloqueo de dichas vialidades, automovilistas que transiten por la zona de manifestación pueden considerar rutas alternas como:

Avenida Aquiles Serdán.

Calzada México-Tacuba.

Avenida Biólogo Maximino Martínez.

Calle Salónica.

Poniente 62.

Prolongación Nueces.

¿Por qué trabajadores por aplicación protestan contra nuevas medidas de Semovi en CDMX?

La manifestación de este miércoles 11 de noviembre en Azcapotzalco está liderada por trabajadores y trabajadoras por aplicación que protestan contra el plan piloto de la Secretaría de Movilidad, el cual exige placas de carga y licencias especiales para las motocicletas de reparto. De acuerdo con los y las protestantes, estas nuevas medidas implican mayores gastos y trámites para su herramienta de trabajo.

Al mismo tiempo, su manifestación también estará dirigida en contra del cobro del 2% a las plataformas y de las restricciones a los mototaxis que amenazan las fuentes de empleo de miles de personas.

Finalmente, el contingente exige mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de robos y agresiones que sufren en la vía pública durante la realización de su trabajo.