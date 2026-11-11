IECM fija plazo para candidaturas independientes a Diputación Migrante

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que el próximo 5 de diciembre vencerá el plazo para que las personas interesadas en contender por la Diputación Migrante mediante una candidatura sin partido se registren para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

En una reunión con representantes de organizaciones, clubes y federaciones de mexicanos residentes en distintos países, el organismo electoral explicó los requisitos y procedimientos para participar en la contienda desde el extranjero.

Las condiciones para obtener una candidatura sin partido son reunir mil 430 firmas de apoyo ciudadano e integrar una fórmula con una persona propietaria y una suplente, conforme a los principios de paridad de género y homogeneidad establecidos en la normativa electoral.

En el encuentro participaron las consejeras electorales María de los Ángeles Gil Sánchez, Sonia Pérez Pérez y Cecilia Aída Hernández Cruz, quienes atendieron las dudas de los representantes de las comunidades migrantes sobre las vías de participación y los trámites necesarios.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional, señaló que el Instituto busca mantener la comunicación con las comunidades residentes en el extranjero para proporcionarles información y facilitar su participación en el proceso electoral.

Sonia Pérez Pérez indicó que el IECM busca alternativas para simplificar los trámites que deben realizar quienes viven fuera del país, por lo que ha establecido acercamientos con notarías, instituciones bancarias y consulados para identificar opciones que permitan cumplir con los requisitos de registro.

La consejera explicó que uno de los objetivos es que las personas interesadas conozcan la regulación de la Diputación Migrante y las condiciones para contender por la vía independiente.

El IECM recordó que este cargo también puede ser postulado por los partidos políticos. Del mismo modo, acordó con los representantes de las comunidades migrantes mantener los canales de comunicación para continuar difundiendo los requisitos y procedimientos de participación.

La información sobre el voto desde el extranjero, las candidaturas sin partido y el proceso electoral puede consultarse en el portal oficial del Instituto.