¿Qué sucedió en CCH Vallejo? Suspenden clases tres días luego de agresión por presuntos porros

CCH Vallejo Instalaciones permanecerán cerradas por agresión (cuartoscuro)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo está cerrado este 11 de noviembre. La suspensión de actividades responde a un incidente ocurrido el día de ayer.

¿Por qué está cerrado CCH Vallejo?

El pasado 10 de noviembre se registró una agresión afuera de las instalaciones del CCH Vallejo, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según reportes de personas presentes, un grupo de personas encapuchadas, aparentemente ajenas a la institución, llegó a tirar petardos adentró de las instalaciones del CCH Vallejo en la tarde del martes. De igual manera, agredieron a un grupo de estudiantes se encontraba afuera una navaja.

A las 19:20 horas, el CCH Vallejo activó su protocolo de seguridad. Las autoridades acudieron al área y persiguieron a los culpables, pero no se reportaron detenciones. Personal médico atendió a dos estudiantes atacados presentaron contusiones y lesiones en el cráneo.

De acuerdo a algunos estudiantes, los atacantes serían un grupo de porros pertenecientes al Colegio de Bachilleres Plantel 2, el cual se encuentra a un par de kilómetros del CCH. Sin embargo, este dato no se ha confirmado.

#SomosComunidad 📢 | A toda nuestra comunidad el CCH Vallejo informa lo siguiente: #CCHVallejo https://t.co/bKDvm7NfeB — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) November 11, 2026

El colegio decidió suspender actividades presenciales a raíz del incidente. Las clases se llevarán a cabo de manera virtual. Las instalaciones reabrirán el martes 17 de noviembre, tras el puente del lunes por el Aniversario de la Revolución.