Detenidos Miguel “N”, alias “El Bam Bam”, y Osvaldo “N”, alias “El Flaco". (FGJCDMX)

Caen “El Bam Bam” y “El Flaco” por despojo de inmueble en el Centro de CDMX; habrían amenazado a siete familias

Fiscalía de CDMX detiene a dos presuntos integrantes de “La Anti-Unión” por despojo en la alcaldía Cuauhtémoc

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Miguel “N”, alias “El Bam Bam”, y Osvaldo “N”, alias “El Flaco”, por su presunta participación en el despojo de un inmueble habitado por siete familiasen la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, el 3 de julio de 2025, un grupo de 11 hombres llegó al inmueble; cuatro de ellos ingresaron y, mediante amenazas e intimidación, obligaron a las familias a abandonar el lugar con las pertenencias que pudieron llevar consigo.

Durante los hechos, los agresores afirmaron pertenecer al grupo delictivo conocido como “La Anti-Unión”.

Investigación permitió identificar a los presuntos responsables

A partir de los señalamientos de las víctimas, la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), realizó entrevistas, analizó videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y llevó a cabo trabajos de campo para identificar a los posibles responsables.

Las indagatorias también aportaron indicios sobre presuntos vínculos de los señalados con el grupo delictivo “La Anti-Unión”.

Un día después de los hechos, el 4 de julio de 2025, la Fiscalía aseguró el inmueble, el cual permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Fueron ingresados al Reclusorio Norte

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Miguel “N” y Osvaldo “N”, quienes fueron localizados y detenidos por agentes de la PDI el 10 de noviembre de 2026.

Ambos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.