En comparecencia ante el Congreso... CDHCM solicita aumento presupuestal del 5% para 2027

Mesa de trabajo con la titular de CDHCM

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento presupuestal de 5% para 2027, con el objetivo de fortalecer los servicios de defensa, protección y promoción de los derechos humanos.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la presidenta del organismo, María González Saravia, presentó los avances de su primer año de gestión y expuso las necesidades presupuestales para el próximo ejercicio fiscal.

La ombudsperson destacó el fortalecimiento de un modelo de defensa integral centrado en las personas, el cual articula la atención de quejas, la investigación, el acompañamiento a víctimas, la mediación y el seguimiento de recomendaciones.

CDHCM busca ampliar atención a víctimas y presencia en territorio

González Saravia señaló que la Comisión también ha impulsado procesos de diálogo y acompañamiento territorial para atender problemáticas relacionadas con la desaparición de personas, el derecho a la protesta, los cuidados y el acceso a la justicia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Jannete Guerrero Maya, afirmó que fortalecer el presupuesto de la CDHCM es necesario para garantizar una atención cercana y oportuna, además de ampliar las capacidades de atención en territorio, la protección de personas defensoras de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas.

La legisladora del PT adelantó que promoverá una solicitud responsable de incremento presupuestal, al considerar que el organismo requiere más personal capacitado, herramientas adecuadas y mejores condiciones de trabajo.

Diputadas plantean reforzar atención en cárceles, discapacidad y desapariciones

Durante la comparecencia, la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta, solicitó fortalecer la atención médica para las personas privadas de la libertad y garantizar apoyos para los 23 menores de edad que viven en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Asimismo, pidió ampliar las acciones de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente en materia de educación, movilidad y acceso a la justicia.

En tanto, la diputada Diana Barragán Sánchez cuestionó las acciones para sensibilizar a la población sobre la crisis humanitaria, el reconocimiento del bienestar animal como un derecho exigible y las estrategias de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, así como las medidas previstas para atender a las víctimas durante 2027.

Al concluir su intervención, González Saravia sostuvo que el principal reto de la CDHCM es atender cada caso de vulneración de derechos humanos e incidir en las causas estructurales que los originan mediante acciones de promoción, diálogo y prevención.