Pensión Hombres Bienestar: últimas fechas de registro y requisitos para recibir el pago La SEBIEN compartió las fechas del último periodo de registro para el programa Pensión Hombres Bienestar (Pexels)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció las últimas fechas de registro para el programa Pensión Hombres Bienestar de octubre-noviembre de este 2026.

Hombres Bienestar tiene como objetivo fortalecer la seguridad y autonomía económica de los hombres de 60 a 64 años de edad.

Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuáles son las últimas fechas de registro?

El periodo de registro segunda convocatoria de Hombres Bienestar de octubre-noviembre, inició el pasado sábado 7 de noviembre y culminará el próximo viernes 20 de noviembre.

Este trámite es realizado por el personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México, en visitas domiciliarias casa por casa, por lo que no es necesario acudir a módulos de atención o visitar páginas de internet.

En caso de haber realizado previamente el trámite en agosto u octubre, no será necesario hacerlo nuevamente.

Requisitos y documentos para el registro

Para formar del programa Pensión Hombres Bienestar, tendrás que ser residente de la Ciudad de México, además de tener 60 a 64 años de edad al momento de realizar el registro. A los hombres 63 y 64 años de edad se le dará preferencia de inscripción.

Asimismo, deberás tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía, como el INE, credencial del INAPAM, cartilla militar, licencia de conducir.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Clave Única del Registro de Población (CURP), para quienes no sean visibles en su identificación.

Solicitud de ingreso al programa, este será otorgado por el personal de la SEBIEN.

¿Cuánto dinero se recibe y dónde se depositan?

De acuerdo con información oficial, el apoyo económico que se recibe es de $3,000 pesos bimestrales, lo cuales se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Una vez que el registro sea aprobado, se te citará vía SMS, o con el número folio, por las autoridades de correspondiente a un módulo, en una fecha y horario específico para recoger la tarjeta.