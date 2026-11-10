Pensión Hombres Bienestar: últimas fechas de registro y requisitos para recibir el pago

El Gobierno de la Ciudad de México anunció las últimas fechas de registro para el programa Pensión Hombres Bienestar de octubre-noviembre de este 2026.
Hombres Bienestar tiene como objetivo fortalecer la seguridad y autonomía económica de los hombres de 60 a 64 años de edad.
Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuáles son las últimas fechas de registro?
El periodo de registro segunda convocatoria de Hombres Bienestar de octubre-noviembre, inició el pasado sábado 7 de noviembre y culminará el próximo viernes 20 de noviembre.
Este trámite es realizado por el personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México, en visitas domiciliarias casa por casa, por lo que no es necesario acudir a módulos de atención o visitar páginas de internet.
En caso de haber realizado previamente el trámite en agosto u octubre, no será necesario hacerlo nuevamente.
Requisitos y documentos para el registro
Para formar del programa Pensión Hombres Bienestar, tendrás que ser residente de la Ciudad de México, además de tener 60 a 64 años de edad al momento de realizar el registro. A los hombres 63 y 64 años de edad se le dará preferencia de inscripción.
Asimismo, deberás tener a la mano los siguientes documentos:
- Identificación oficial con fotografía, como el INE, credencial del INAPAM, cartilla militar, licencia de conducir.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Clave Única del Registro de Población (CURP), para quienes no sean visibles en su identificación.
- Solicitud de ingreso al programa, este será otorgado por el personal de la SEBIEN.
¿Cuánto dinero se recibe y dónde se depositan?
De acuerdo con información oficial, el apoyo económico que se recibe es de $3,000 pesos bimestrales, lo cuales se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.
Una vez que el registro sea aprobado, se te citará vía SMS, o con el número folio, por las autoridades de correspondiente a un módulo, en una fecha y horario específico para recoger la tarjeta.