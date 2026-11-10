Cancelan foro de ordenamiento metropolitano en Coyoacán por riña entre vecinos y supuestos “acarreados”

Los vecinos que interrumpieron el foro se dijeron apartidistas

Las bancadas de Morena y del PAN en el Congreso de la Ciudad de México intercambiaron acusaciones por los enfrentamientos registrados durante el foro de consulta del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), realizado en la Utopía Elena Poniatowska, en Coyoacán, que tuvo que ser cancelado ante los momentos de tensión entre asistentes.

Durante el foro, vecinos de Coyoacán, que se dijeron apartidistas, interrumpieron en varias ocasiones el ejercicio con consignas como: “Fuera Morena”, “Queremos entrar” y “No se escucha”; mientras seguidores de Morena gritaban “Es un honor estar con Clara hoy”.

“Vecinos, les pedimos que escuchen antes de empezar a gritar, nosotros somos vecinos coyoacanenses apartidistas y lo que queremos exponer aquí es que no estamos de acuerdo con este ejercicio, es una simulación”, dijo la representante al tomar la palabra y exigir la reposición del proceso y aprovechó para invitar a los presentes a revisar el documento.

Quienes se opusieron al proyecto afirmaron que los presentes eran “acarreados”, lo que provocó empujones entre los presentes.

Tras el suceso, diputados de Morena acusaron que fue un diputado panista el que llevó al grupo de personas que interrumpieron el ejercicio de participación ciudadana; en contraste, la dirigencia del PAN capitalino defendió su acompañamiento a los vecinos que acudieron a expresar genuinamente su rechazo al proyecto.

Los morenistas señalaron que las diferencias sobre el programa deben discutirse mediante el diálogo y no con agresiones físicas o verbales. Según su versión, el grupo que acompañaba al legislador irrumpió con lonas y consignas relacionadas con un aumento al predial, lo que derivó en empujones y jaloneos que habrían afectado a mujeres y personas adultas mayores.

Además, ofrecieron asesoría jurídica gratuita a las personas que consideren haber sido agredidas y quieran presentar una denuncia y pidieron a la ciudadanía a informarse en fuentes oficiales sobre el contenido del programa antes de que concluya la consulta pública, el próximo 22 de noviembre.

En respuesta, el PAN en la Ciudad de México expresó su respaldo al diputado que se presentó en el foro y lo felicitó por acompañar a habitantes de Coyoacán que acudieron a manifestar sus preocupaciones sobre el ordenamiento metropolitano.

Rechazó los señalamientos de Morena y de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana contra el legislador y sostuvo que el Gobierno capitalino debe responder a las inquietudes de las familias sobre posibles afectaciones al patrimonio, la vivienda y las colonias, además de garantizar su derecho a participar y expresar desacuerdos.