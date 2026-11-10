Repartidores bloquean Eje 8 Sur y protestan frente a unidad habitacional tras amenaza con arma aun compañero

bloqueo Eje 8 Sur

Alrededor de 100 repartidores de plataformas digitales se concentraron frente a la unidad habitacional Rinconada del Valle, ubicada en Eje 8 Sur número 506, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, para exigir justicia por las presuntas agresiones contra uno de sus compañeros por parte de un usuario.

Gracias a videos difundidos en redes sociales se puede saber que el conflicto comenzó después de que se cancelara un pedido solicitado mediante una aplicación donde el repartidor acudió al inmueble para entregar el producto, pero tuvo un desacuerdo con la persona que había realizado la solicitud.

Posteriormente, un hombre, presuntamente pareja de la usuaria, llegó al lugar con un arma de fuego y amenazó al trabajador. En la grabación se observa que el sujeto corta cartucho y le exige que se disculpe y se retire de la zona, además de advertirle que no volviera a acercarse.

Repartidores derriban portón

Un día después de los hechos, los trabajadores convocaron a una manifestación para protestar por las amenazas contra su compañero y exigir justicia. La concentración se realizó frente al acceso de la unidad habitacional, donde los inconformes bloquearon Eje 8 Sur y comenzaron a golpear el portón principal.

Durante la protesta, los repartidores también dañaron la caseta de vigilancia, arrancaron cámaras de seguridad y golpearon los vidrios. La movilización escaló hasta que derribaron por completo el acceso principal del conjunto habitacional.

En medio de los disturbios, personal de seguridad respondió presuntamente utilizando un extintor contra los manifestantes. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.

Después de derribar el portón y causar daños en el acceso, los repartidores se retiraron del lugar, lo que permitió que se reabriera la circulación sobre Eje 8 Sur.