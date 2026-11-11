“Ponte Guapo”, transforma el bienestar animal y apoya la economía familiar en Tlalpan

Acciones de Ponte Guapo, en Tlalpan

Motivada por un interés genuino en el cuidado de los animales de compañía y la búsqueda de soluciones profesionales, la concejala de la Alcaldía de Tlalpan, Fabiola Cerón, impulsa el proyecto itinerante “Ponte Guaupo”, el cual busca dignificar la vida de los animales de compañía y aligerar la carga económica de los hogares.

“Ponte Guaupo” se consolida como un referente de bienestar comunitario en la alcaldía Tlalpan, al ofrecer servicios gratuitos de estética, salud y prevención para caninos en diversas colonias y unidades habitacionales de la demarcación.

El programa opera bajo un esquema solidario donde los servicios de corte de pelo y uñas para los perros se brindan a cambio de donativos en especie. Los insumos recaudados, que incluyen croquetas y artículos de limpieza, se canalizan de manera directa e inmediata a instituciones públicas de atención animal, asociaciones civiles y redes de rescatistas independientes locales.

A lo largo de sus dos años de implementación, el proyecto registra un impacto significativo en la zona de Coapa, con más de mil perros atendidos. En el rubro de recaudación y asistencia, la iniciativa ha logrado canalizar más de media tonelada de alimento, 400 kilogramos de jabón en polvo, 600 litros de cloro y 50 escobas.

Entre los organismos beneficiados por estas entregas se encuentran la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan, así como las organizaciones Omeyocan AC y Callejeritos Fest.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención, el proyecto integró la colaboración de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y la Subdirección de Bienestar Animal de la Alcaldía de Tlalpan. Esta alianza estratégica permite complementar las jornadas de estilismo con servicios médicos integrales y gratuitos, tales como esquemas de vacunación, desparasitaciones y cirugías de esterilización.

La viabilidad y el desarrollo de Ponte Guaupo responden de manera directa a la iniciativa personal de la concejala Fabiola Cerón, quien cursó estudios en estilismo canino profesional con el fin de ejecutar las jornadas de forma técnica y cercana a la comunidad.

Su gestión dentro del Concejo de Tlalpan destaca por entrelazar las facultades de representación pública con un activismo de campo enfocado en la construcción de políticas de tutela responsable y apoyo directo a la economía de las familias tlalpenses.