Vecinos de Ixtapaluca bloquean la carretera federal México Puebla en protesta por una gasera ilegal

Vecino de Ixapaluca bloquean la carretera federal México-Puebla, porque afirma que existe una bomba de tiempo en su colonia: una gasera que opera sin permisos ni del municipio ni del Estado de México.

Samantha Rodriguez, afectada por la construcción de la gasera ilegal, pidió al presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu, atender sus demandas y clausurar la construcción y operación ilegal

“Estamos aquí, porque quieren abrir una estación clandestina en esta zona, es una bomba de tiempo y los vecinos no queremos eso” dijo.

Protesta Ixtapaluca Los manifestantes advierten que alumnos de escuelas y un visitantes y locatarios de mercado están en riesgo.

María Luisa Estrada, otra vecina afectada, aseguró que han enviado más de 10 peticiones a la presidencia municipal de Ixtapaluca, pero no han sido tomadas en cuenta, primero para la revisión de la gasera Ilegal y segundo para su clausura, por lo que ahora salieron a protestar y a cerrar la carretera Federal.

El lugar donde se ubica la gasera ilegal es en Santa Cruz Tlapacoya, Ixtapaluca, estado De México.

Mientras que los manifestantes están en Avenida Cuauhtémoc en el kilómetro 23.5 de la Carretera Federal México -Puebla y piden la intervención de la gobernadora Delfina Gómez y del secretario de Gobierno Horacio Duarte, para que sea clausurada esa gasera, donde salen pipas de la empresa Sipo, pues representa un riesgo.

“Hay dos escuelas a menos de 50 metros, un jardín de niños y una primaria, está el mercado a 90 metros, la parada del camión enfrente y así quieren operar. No queremos esos”, enfatizó Gloria Suárez, otra de las manifestantes.

Las protestas contra gaseras clandestinas en Ixtapaluca aumentaron, al menos, desde marzo de 2023, cuando habitantes de Santa Cruz Tlapacoya se manifestaron en avenida Cuauhtémoc y realizaron una clausura simbólica del centro de carburación Grumex Gas.

Los vecinos denunciaron la falta de permisos y medidas de seguridad, así como la cercanía de una escuela primaria, pese a que habían presentado al menos diez solicitudes de intervención ante el ayuntamiento.

En julio de 2025 se registraron nuevas movilizaciones contra una gasera en Hornos de Santa Bárbara, mientras que el 4 de marzo de 2026 los inconformes bloquearon la carretera federal México-Puebla y protestaron frente al palacio municipal para exigir el cierre de establecimientos de gas en zonas habitacionales.

Las manifestaciones han derivado en algunas clausuras, pero el conflicto continúa. En julio de 2025, habitantes denunciaron que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) clausuró el predio conocido como La Llantera, donde había garras ilegales.

En febrero y marzo de 2026, los vecinos volvieron a señalar que varias gaseras continuaban operando pese a las clausuras y que algunas reabrieron bajo diferentes nombres.