Colaboran Metro y UNAM para fomentar la creación cinematográfica

Metro El objetivo fue promover la expresión cinematográfica a partir de la actividad cultural que se desarrolla en las instalaciones de las 12 líneas de la red. (Metro )

En el marco del 475.º aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de esa casa de estudios llevaron a cabo la iniciativa de creación audiovisual “En Metro al FICUNAM”

El objetivo fue promover la expresión cinematográfica a partir de la actividad cultural que se desarrolla en las instalaciones de las 12 líneas de la red. Para participar en la creación de cineminutos en el Metro se registraron 39 personas.

De ellas, 19 asistieron a una sesión informativa sobre los lineamientos preventivos que deben observarse para realizar grabaciones en las instalaciones del organismo. Posteriormente, 14 realizadores llegaron a la fase final del certamen, cuya convocatoria fue publicada por el FICUNAM en septiembre pasado.

La iniciativa, que contempló la realización de piezas audiovisuales de hasta 60 segundos, culminó el pasado jueves con una ceremonia de premiación, en la que se entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares, además de incluir la categoría de premio del público. Los cineminutos estarán disponibles para su consulta en los canales oficiales del FICUNAM.

Las piezas audiovisuales abordaron el tema “Cómo se vive la cultura en el Metro”, a partir de una visión amplia de la cultura, entendida como el conjunto de expresiones, prácticas, experiencias, interacciones y formas de apropiación del espacio público que tienen lugar dentro del Sistema de Transporte Colectivo.

Las obras ganadoras fueron:

Primer lugar: ONUS, de Celine de la Concepción Martínez Cambambia.

Segundo lugar: Metro Auditorio, de Arturo Francisco Coutiño Hernández.

Tercer lugar: Candela, de Daniel Fernández Alonso.

Premio del público: Cotidianidad, de Cynthia Lucía Luna Guzmán

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. El presídium estuvo integrado por Fernanda Becerril, directora ejecutiva del FICUNAM; Maximiliano Cruz, director artístico del FICUNAM; Hugo Villa Smythe, director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM, y Héctor Zenteno, responsable del programa Cultura Metro.