Caen “El Vite” y “El Balú”, narcomenudistas y extorsionadores al norte de la CDMX

Detenidos Ramón Bautista Hernández, Marco Antonio “N", alias “Vite” y Luis Ulises", alias "Balú". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Ramón “N”, de 28 años, Marco Antonio “N”, de 25 años, alias “Vite” y a Luis Ulises “N”, de 23 años, alias “Balú“, relacionados con delito por narcomenudeo y extorsión agravada en la zona norte de la Ciudad de México.

Estos sujetos fueron detenidos con 15 kilogramos de marihuana y 655 envoltorios de cocaína, en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza.

La detención se llevó a cabo cuando los oficiales realizaban rondines de seguridad y vigilancia en las calles José Joaquín Herrera y Bravo, colonia Zona Centro, donde observaron a tres sujetos en una actitud inusual, mismos que cargaban una caja grande de plástico y dos bolsas color negro.

Los policías se acercaron a estos sujetos, quienes, al notar la presencia policial intentaron huir del lugar, sin embargo, en una rápida acción los oficiales los interceptaron metros adelante y les realizaron una revisión preventiva.

Tras la acción, les hallaron 15 kilogramos de marihuana y 655 dosis que contenían cocaína.

De inmediato, los policías detuvieron a Ramón “N”, de 28 años, Marco Antonio “N”, de 25 años, alias “Vite” y a Luis Ulises “N”, de 23 años, alias “Balú”, y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que de acuerdo con información obtenida se supo que “Balú” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por extorsión y delitos contra la salud, ambos en el año 2025.