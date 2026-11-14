Encuentro Nacional de Danza llegará a siete municipios del Edomex

Encuentro Nacional de Danza se realizará en el Edomex

Del 17 al 22 de noviembre, el Estado de México será sede de la edición 11 del Encuentro Nacional de Danza, que reunirá a compañías, agrupaciones y artistas de distintas entidades del país, con presentaciones y talleres gratuitos en siete municipios mexiquenses.

El encuentro contempla una programación de expresiones tradicionales y contemporáneas, así como actividades de formación artística dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, bailarines y artistas escénicos.

La inauguración se realizará el martes 17 de noviembre, a las 18:00 horas en el Teatro Morelos de Toluca, donde agrupaciones mexiquenses presentarán espectáculos de danza tradicional, clásica, contemporánea y mexicana; entre las expresiones participantes destaca la Danza de Xita Corpus, originaria de Temascalcingo.

Además de las presentaciones, se impartirán talleres gratuitos, con registro previo, sobre son jarocho, tango contemporáneo, danza urbana, exploración del movimiento y laboratorios creativos, con el propósito de ofrecer herramientas de expresión y creación corporal a los participantes.

Representantes de 9 entidades

En esta edición se contará con representantes de la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa y Yucatán, además de agrupaciones de municipios mexiquenses como Toluca, Texcoco, Temascalcingo, Capulhuac y Texcalyacac.

La clausura tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Escenario Principal del Centro Cultural Mexiquense de Toluca, con la presentación de Antología coreográfica, a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC).

El encuentro es organizado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el Gobierno del Estado de México, por medio de la Secretaría de Cultura y Turismo.

Todas las actividades serán de entrada libre. La programación completa y los detalles sobre el registro a los talleres pueden consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense: @CulturaEdomex.