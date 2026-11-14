Entregan distintivos por turismo comunitario a 215 proyectos de 5 alcaldías

Certificados En total se entregaron 215 certificados de proyectos en 5 alcaldías. (Especial)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó distintivos por turismo comunitario a 215 proyectos de cinco alcaldías.

En total se entregaron 215 certificados de proyectos en 5 alcaldías: 140 en Xochimilco, 25 en Milpa Alta, 17 en Tláhuac, 17 en Tlalpan y 17 Magdalena Contreras.

Se certificaron talleres comunitarios, transporte comunitario, parques, gastronomía, aventura o naturaleza, medicina tradicional, hospedaje y recorridos.

“Cuando alguien vea el distintivo de turismo comunitario sabrá con toda certeza que la visita deja beneficio a la comunidad, esa es la diferencia con cualquier otro tipo de turismo”.

“Un millón de gracias, ustedes son auténticos embajadores de nuestra ciudad porque son guardianes de nuestra memoria, cuidadores de nuestra biodiversidad y de nuestra tierra, narradores de nuestra historia, anfitriones de una riqueza extraordinaria que es la riqueza cultural milenaria y natural”, expresó la jefa de Gobierno.

Al tomar la palabra, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, enfatizó que el Turismo Comunitario destaca que el propietario de la cooperativa, la empresa, el colectivo, sean miembros de la comunidad o autoridades comunitarias, es decir, el núcleo agrario o el comisariado ejidal.

Abundó que el Turismo Comunitario lo que busca es reconocer, identificar a los verdaderos miembros de las comunidades que prestan el servicio turístico, “para que cuando alguien venga y lo lleven a comer comida de la chinampa, sepa que quien es dueño de ese negocio, son verdaderos xochimilcas, para que sepa que son verdaderas cocineras tradicionales, gente que le enseñó su abuela, su mamá, su tatarabuela”, dijo el director.

“Por eso es este distintivo, para que cuando venga un turista sepa: “Este proyecto sí es parte de la comunidad, este proyecto lo lleva a cabo alguien que sí es xochimilca”. Para que lo construyamos hacia adelante, para que la gente diga y valore: Esto es hecho por xochimilcas, esto es hecho por gente de Milpa Alta, esto es hecho por gente de Contreras, de Tlalpan, de Tláhuac”: Pueblos originarios".

“Y para eso nos sirve este distintivo, porque, fíjense, hicimos un Programa Nacional de Turismo Comunitario, la presidenta ya hizo un decreto donde está declarando el Turismo Comunitario como un asunto de interés nacional y prioritario, y parte de ese Programa Nacional de Turismo Comunitario es este certificado”.

Ramírez especificó que este certificado busca: identificar a quienes verdaderamente pertenecen a las comunidades. Y que cuando se trabaja hacia la calidad se de un mejor servicio para que los locatarios obtengan mejores ganancias por su proyecto.

“Este certificado –los compañeros que lo obtienen– no solo es como un premio o un reconocimiento, sino que tuvieron que hacer un procedimiento para acreditar con más de 100 indicadores que se evaluaron de cada uno de los proyectos, tuvieron que construir un expediente y además se hicieron una serie de compromisos para mejorar su calidad”, mencionó el director.

Este certificado vence en 2030 y les quedan una serie de tareas para poder seguir trabajando y poder renovarlo en 2030.

La Ciudad de México es la entidad donde más certificados se han logrado, mil en todo el país y 200 son de la capital.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad, para que trabajemos a lo mejor un proyecto de microcréditos y que finalmente logremos los dos objetivos más importantes: que el turismo nos sirva para conservar nuestros ecosistemas, para que la gente tenga una alternativa económica y no tenga que lotificar su bosque, no tenga que acabar con la chinampa, sino que conservar el bosque o la chinampa se vuelva una entrada de ingreso económico extra. Eso es lo primero.

“Y lo segundo, para que conservemos estas maravillosas culturas, que además hay en torno a nuestros ecosistemas, porque en Xochimilco hay cultura lacustre; en Tlalpan hay cultura de la montaña, hay un maíz especial que se siembra en Tlalpan, en Contreras lo mismo, en Tláhuac”.

“Así es que el turismo sea una herramienta, un instrumento que nos dé los recursos para que podamos conservar nuestros ecosistemas y nuestra cultura”, concluyó Sebastián Ramírez.