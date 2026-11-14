Infantería de Marina cumple 205 años; realiza ejercicios de operaciones especiales en Acapulco

Conmemoran 205 años de la Infantería de Marina al servicio de México

La Infantería de Marina de la Secretaría de Marina conmemora 205 años de antecedentes históricos como uno de los cuerpos operativos de la Armada de México, con capacidades para actuar por mar, aire y tierra en tareas de defensa, seguridad y auxilio a la población.

Para cumplir estas responsabilidades, las y los infantes de Marina reciben preparación física, mental y técnica que les permite actuar en diversos entornos y responder a situaciones de alta exigencia; su adiestramiento fortalece el desempeño profesional, con respeto a los derechos humanos y apego a los principios que rigen el uso de la fuerza.

Además, su vocación de servicio también se hace presente en los momentos de mayor necesidad. A través del Plan Marina, participan en labores de rescate, evacuación y auxilio ante emergencias y desastres, brindando apoyo a las comunidades afectadas y contribuyendo a proteger la vida de la población.

En el marco de esta conmemoración, en Acapulco, Guerrero, integrantes de la Brigada de Infantería de Marina Número Ocho realizaron demostraciones de sus capacidades operativas y nivel de adiestramiento, mediante ejercicios de emboscada y contraemboscada, combate cercano en interiores, inserción acuática, descenso por soga rápida y rápel desde helicóptero.

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Las actividades también incluyeron tácticas de patrullaje, prácticas de tiro, operaciones especiales y ejercicios del Plan Marina, con los que el personal mostró parte de la preparación que recibe para responder ante distintos escenarios y cumplir las misiones asignadas.

Por otra parte, del 10 al 13 de noviembre, la Octava Región Naval llevó a cabo en la bahía de Acapulco el Curso de Actualización de Nadador de Rescate desde Helicóptero, como parte del programa permanente de capacitación y adiestramiento de la institución.

Durante estas prácticas, los elementos navales realizaron maniobras de interdicción marítima, rescate de personas en el mar, inserciones acuáticas y descensos por soga rápida desde una aeronave, con el propósito de perfeccionar las técnicas de búsqueda y rescate marítimo y mejorar la coordinación entre unidades aéreas y de superficie.

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Para el desarrollo del ejercicio se utilizó un helicóptero MI-17, dos embarcaciones tipo Defender y una embarcación Interceptor artillada, además de personal de sanidad naval, instructores y cursantes.

La aeronave MI-17 cuenta con capacidades para realizar inserciones acuáticas y facilitar el despliegue de personal en zonas marítimas de difícil acceso, lo que permite desarrollar operaciones de búsqueda y rescate, así como actividades que requieren rapidez y precisión.

Antecedentes de la Infantería de Marina

Los antecedentes de la Infantería de Marina se remontan al 14 de noviembre de 1821, cuando se planteó la integración de fuerzas permanentes para defender las costas de Veracruz y combatir el contrabando; desde entonces, este cuerpo ha evolucionado hasta consolidarse como una fuerza con capacidad para desplegarse en distintos entornos y cumplir misiones de la Armada de México.

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Este aniversario también marca el establecimiento oficial del 14 de noviembre como Día de la Infantería de Marina, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de noviembre.

Actualmente, entre las funciones de este cuerpo naval se encuentran la defensa de costas, puertos e instalaciones estratégicas del país, así como la participación en operaciones de seguridad y mantenimiento del Estado de derecho, en coordinación con las autoridades competentes.

Además de las tareas operativas, sus integrantes participan en labores de rescate, evacuación y atención a comunidades afectadas por emergencias y desastres naturales mediante el Plan Marina.

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La dependencia destaco que a 205 años de sus antecedentes, la fortaleza de la Infantería de Marina reside en su personal: mujeres y hombres preparados para defender a México y tender la mano a quienes lo necesitan.

“Con su entrega diaria, mantienen vivo el compromiso de servir a la nación y hacer del honor, el deber, la lealtad y el patriotismo una forma de vida”.