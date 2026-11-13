Citlalli Hernández desmiente al dirigente del PT sobre acuerdos para nueva encuesta en Michoacán

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, cuestionó las declaraciones del coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, donde afirmó que existía un acuerdo entre dirigencias para efectuar otra encuesta en Michoacán, donde ya existe un coordinador para defensa de la Cuarta Transformación, el exfiscal de la entidad, Carlos Torres Piña.En calidad de representante morenista, Hernández señaló que el legislador ha realizado afirmaciones que “faltan a la verdad” y al respeto del diálogo entre partidos aliados, creando además confusión en torno a temas ya saldados.

El anuncio trasciende dado que las declaraciones del petista se sumaron a los anuncios realizados por Raúl Morón, senador con licencia, quien sostuvo que había un entendimiento con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. Además, el diputado local Juan Carlos Barragán también anunció en conferencia de prensa que un nuevo levantamiento comenzaría el 17 de noviembre. La guinda insistió en que estas afirmaciones se hicieron públicas después de que la dirigencia de Morena reiterara que la definición de las coordinaciones estatales había concluido de manera definitiva e irrevocable.

Al término del anuncio, Citlali Hernández recordó a sus correligionarios y aliados que el procedimiento interno de Morena en Michoacán se realizó en septiembre y recalcó que el resultado fue la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal. A la sazón, añadió que el 6 de noviembre, Carolina Rangel, secretaria general del partido de la Transformación, reiteró que las 17 coordinaciones estaban definidas.

La respuesta de Hernández introduce un cuestionamiento a los acuerdos que Sandoval atribuyó a las conversaciones nacionales con el PT.