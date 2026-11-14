México y Reino Unido impulsan alianzas entre empresas farmacéuticas y de componentes

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la secretaría de Economía (Archivo)

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico — La Secretaría de Economía informó este sábado que los gobiernos de México y Reino Unido trabajan en busca de formar una coalición de países del acuerdo transpacífico con la finalidad de reforzar la vigilancia de las reglas de origen y se evite así la triangulación comercial.

La dependencia refiere que la propuesta busca fortalecer el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), con el propósito de proteger a las industrias nacionales frente a prácticas comerciales desleales.

La iniciativa fue uno de los objetivos centrales de la visita a Londres del subsecretario de Comercio Exterior de la secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, quien también promovió un mecanismo bilateral para facilitar negocios y alianzas industriales en electrónica y productos farmacéuticos.

“Esta iniciativa busca evitar prácticas de triangulación comercial y garantizar que los beneficios arancelarios se otorguen únicamente a los productos que cumplan con las disposiciones del acuerdo”, señaló la dependencia en un comunicado.

La Secretaría de Economía no identificó a otros países que participarían en la coalición ni precisó un calendario para constituirla.

Como segundo eje de la visita que se llevó a cabo por instrucciones del titular de Economía, Marcelo Ebrard, México planteó establecer un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios con Reino Unido, siguiendo el modelo de cooperación que mantiene con Japón.

“Este mecanismo permitirá mantener un diálogo permanente entre ambos gobiernos y el sector privado para identificar oportunidades de inversión, atender obstáculos al comercio y facilitar las operaciones de las empresas de ambos países”, explicó.

La agenda también buscó impulsar alianzas entre empresas mexicanas y británicas, particularmente en componentes electrónicos y la industria farmacéutica.

El objetivo fue promover inversiones conjuntas, facilitar la transferencia tecnológica y fortalecer las cadenas de suministro para generar empleos de calidad y mayor valor agregado en México, según la dependencia, que no anunció nuevos proyectos ni montos de inversión.

Durante su estancia, Gutiérrez sostuvo reuniones con Chatham House y Canning House, instituciones dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los vínculos económicos entre Reino Unido y América Latina.

Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre comercio internacional, seguridad económica y oportunidades para fortalecer la relación bilateral.

Asimismo, el subsecretario se reunió con representantes de Wise, empresa británica de tecnología financiera especializada en pagos internacionales, y Ankura Consulting Group, firma internacional de consultoría y asesoría empresarial.

Estas reuniones buscaron explorar colaboraciones, facilitar las operaciones comerciales y financieras entre ambos países e identificar nuevas áreas de inversión y cooperación económica.

Economía enmarcó la visita en los esfuerzos para diversificar las relaciones comerciales de México, fortalecer la competitividad de la industria nacional y atraer inversiones a sectores de alto valor agregado, en línea con los objetivos del Plan México. (Con información de EFE)

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