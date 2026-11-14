México y Perú buscan estrategia común para enfrentar violencia contra las mujeres

En el encuentro se abordaron temas como violencia contra las mujeres, trata y tráfico de personas (EFE)

Atención a violencia de género — Con el objetivo de intercambiar opiniones y programas encaminados a concretar una estrategia que involucre investigación sobre la violencia contra las mujeres y atención a las víctimas, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) se reunieron con sus homólogos de Perú, en un encuentro en el que se busca la colaboración bilateral para atender estos casos.

El encuentro en el que participaron elementos de la FGR se celebró en el Parque Nacional de la Justicia, con el acompañamiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

La FGR destacó en un comunicado que los temas que se abordaron en esta reunión fueron atención, investigación y presentación ante la justicia de delitos de violencia contra las mujeres, así como la trata y el tráfico de personas.

Durante el evento se expusieron estrategias para identificar y rescatar víctimas, obtener órdenes de aprehensión, desarticular estructuras delictivas y proporcionar atención integral con perspectiva de género.

El fiscal especializado de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, destacó la necesidad de colaborar para mejorar las investigaciones y el acceso de las mujeres a la justicia.

“Tenemos fenómenos comunes que no reconocen fronteras porque sabemos cómo se desarrolla hoy la criminalidad”, afirmó.

La Agencia de Investigación Criminal abordó los procedimientos de investigación de campo, las entrevistas a víctimas y la coordinación con el Ministerio Público.

En particular, destacó la necesidad de identificar las condiciones de cada persona, recurrir a intérpretes cuando sea necesario y evitar estereotipos o prejuicios durante las diligencias.

La FGR también compartió su experiencia en la incorporación de la perspectiva de género a sus políticas internas, mecanismos de atención y capacitación.

En ese ámbito, se subrayó la importancia de disponer de diagnósticos actualizados, información desagregada, presupuesto y personal especializado.

Por su parte, la directora ejecutiva del CEJA, Ana Dulce Aguilar García, resaltó que el valor del intercambio entre países que comparten diversidad cultural, mientras que Thomas Hellmann, de la GIZ, destacó las visitas de la delegación a instituciones federales y estatales mexicanas. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026